Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что раннее выявление заболеваний у детей создает условия для выздоровления.

Протоиерей, в свою очередь, рассказал российскому лидеру о расширении программы неонатального скрининга благодаря стабильной работе фонда, что позволяет выявлять заболевания у детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов.