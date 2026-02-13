Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 13.02.2026 (обновлено: 15:16 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/putin-2074186570.html
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей - РИА Новости, 13.02.2026
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей
Президент России Владимир Путин отметил, что раннее выявление заболеваний у детей создает условия для выздоровления. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:06:00+03:00
2026-02-13T15:16:00+03:00
здоровье - общество
россия
владимир путин
александр ткаченко (протоиерей)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074184690_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9c761a9721b88e00630214bc2949c41.jpg
https://ria.ru/20260213/fond-2074143613.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074184690_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ed08ef1a1f6f8d4193332c8139a65c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, владимир путин, александр ткаченко (протоиерей)
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Ткаченко (протоиерей)
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей

Путин: раннее выявление заболеваний у детей создает условия для выздоровления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и протоиерей Александр Ткаченко во время встречи. 13 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин и протоиерей Александр Ткаченко во время встречи. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и протоиерей Александр Ткаченко во время встречи. 13 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что раннее выявление заболеваний у детей создает условия для выздоровления.
Глава государства в пятницу принял в Кремле руководителя фонда "Круг добра" протоиерея Александра Ткаченко.
«
"Раннее выявление, конечно, создает условия для излечения своевременного", - сказал Путин во время встречи.
Протоиерей, в свою очередь, рассказал российскому лидеру о расширении программы неонатального скрининга благодаря стабильной работе фонда, что позволяет выявлять заболевания у детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Путин следит за работой фонда "Круг добра", заявил Песков
Вчера, 12:44
 
Здоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинАлександр Ткаченко (протоиерей)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала