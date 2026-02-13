https://ria.ru/20260213/putin-2074186570.html
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей - РИА Новости, 13.02.2026
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей
Президент России Владимир Путин отметил, что раннее выявление заболеваний у детей создает условия для выздоровления. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:06:00+03:00
2026-02-13T15:06:00+03:00
2026-02-13T15:16:00+03:00
здоровье - общество
россия
владимир путин
александр ткаченко (протоиерей)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074184690_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9c761a9721b88e00630214bc2949c41.jpg
https://ria.ru/20260213/fond-2074143613.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074184690_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ed08ef1a1f6f8d4193332c8139a65c04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, владимир путин, александр ткаченко (протоиерей)
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Александр Ткаченко (протоиерей)
Путин отметил важность раннего выявления заболеваний у детей
Путин: раннее выявление заболеваний у детей создает условия для выздоровления