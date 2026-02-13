Глава "Круга добра" рассказал Путину о проектах фонда

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руководитель "Круга добра" протоиерей Александр Ткаченко доложил Владимиру Путину об итогах пятилетней работы фонда, рассказав о дальнейших планах и проектах.

"Фонд создавался как дополнительный механизм, который должен обеспечить доступ российских детей к инновационным методам лечения. И эта задача была выполнена", — сказал он.

Так, для 110 орфанных заболеваний стали доступны 133 редких инновационных лекарственных препарата, а помощь уже получили 30 тысяч детей. Кроме того, значительно продвинулось раннее выявление патологий. В 2023 году правительство расширило программу неонатального скрининга с пяти до 36 заболеваний, а в текущем в нее вошли еще два.

"Это позволяет выявлять детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов болезни", — пояснил Ткаченко

миопатию Дюшенна . Таким образом, Россия стала лидером по раннему выявлению и лечению новорожденных. Сейчас фонд оценивает задачи, которые предстоит решить, чтобы еще больше детей получали помощь. В частности, ожидается выход тест-систем российского производства, которые позволят выявлять другие болезни и группы заболеваний, например

Вместе с тем необходимо проанализировать опыт применения инновационных препаратов, чтобы направить его на развитие программы импортозамещения, а также всей фармацевтической промышленности.

"И конечно же, знания о применении препаратов нужно будет направить на развитие отечественного здравоохранения, чтобы молодые врачи могли выявлять редкие заболевания во всех уголках нашей страны", — заключил глава фонда, попросив поддержки главы государства в выполнении плана развития.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , "Круг добра" показал свою эффективность и востребованность. Он напомнил, что идея о создании фонда принадлежала именно Путину