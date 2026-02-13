https://ria.ru/20260213/putin-2074181957.html
Глава "Круга добра" рассказал Путину о проектах фонда
13.02.2026
Глава "Круга добра" рассказал Путину о проектах фонда
Руководитель "Круга добра" протоиерей Александр Ткаченко доложил Владимиру Путину об итогах пятилетней работы фонда, рассказав о дальнейших планах и проектах.
Глава "Круга добра" рассказал Путину о проектах фонда
"Круг добра" направит опыт применения новых лекарств на развитие здравоохранения
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руководитель "Круга добра" протоиерей Александр Ткаченко доложил Владимиру Путину об итогах пятилетней работы фонда, рассказав о дальнейших планах и проектах.
"Фонд создавался как дополнительный механизм, который должен обеспечить доступ российских детей к инновационным методам лечения. И эта задача была выполнена", — сказал он.
Так, для 110 орфанных заболеваний стали доступны 133 редких инновационных лекарственных препарата, а помощь уже получили 30 тысяч детей. Кроме того, значительно продвинулось раннее выявление патологий. В 2023 году правительство расширило программу неонатального скрининга с пяти до 36 заболеваний, а в текущем в нее вошли еще два.
"Это позволяет выявлять детей в первую неделю после рождения и начинать лечение до появления симптомов болезни", — пояснил Ткаченко
.
Таким образом, Россия
стала лидером по раннему выявлению и лечению новорожденных. Сейчас фонд оценивает задачи, которые предстоит решить, чтобы еще больше детей получали помощь. В частности, ожидается выход тест-систем российского производства, которые позволят выявлять другие болезни и группы заболеваний, например миопатию Дюшенна
.
Вместе с тем необходимо проанализировать опыт применения инновационных препаратов, чтобы направить его на развитие программы импортозамещения, а также всей фармацевтической промышленности.
"И конечно же, знания о применении препаратов нужно будет направить на развитие отечественного здравоохранения, чтобы молодые врачи могли выявлять редкие заболевания во всех уголках нашей страны", — заключил глава фонда, попросив поддержки главы государства в выполнении плана развития.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, "Круг добра" показал свою эффективность и востребованность. Он напомнил, что идея о создании фонда принадлежала именно Путину
.
Президент создал его своим указом для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Фонд выступает дополнительным механизмом организации и источником финансирования дорогостоящей помощи, снабжения лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень.