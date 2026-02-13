Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с руководителем фонда "Круг добра" - РИА Новости, 13.02.2026
12:43 13.02.2026 (обновлено: 12:47 13.02.2026)
Путин встретится с руководителем фонда "Круг добра"
Путин встретится с руководителем фонда "Круг добра" - РИА Новости, 13.02.2026
Путин встретится с руководителем фонда "Круг добра"
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.02.2026
Путин встретится с руководителем фонда "Круг добра"

Путин встретится с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Ткаченко

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с руководителем фонда "Круг добра" протоиереем Александром Ткаченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня он (Путин - ред) будет заниматься вопросами фонда "Круг добра". Это, собственно, идея и задумка Путина, которая была реализована пять лет назад. Собственно, пятилетие как раз этот фонд "Круг добра" отмечает. Он был создан для обеспечения медикаментами детей, которые болеют орфанными заболеваниями... И обо всем об этом сегодня президент будет говорить на встрече с руководителем этого фонда протоиереем Александром Ткаченко", - сказал Песков журналистам.
Фонд "Круг добра" создан указом президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечение их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
