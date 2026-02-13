Петр Фрадков и Владимир Гутенев подвели итоги работы Экспертного совета

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК Комитета Госдумы по промышленности и торговле за пять лет работы рассмотрел более чем 300 инициатив от промышленности, сообщил глава совета, председатель ПСБ Петр Фрадков.

Фрадков, являющийся также заместителем председателя Союза машиностроителей России, выступил на заседании "О мерах по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости организаций оборонно-промышленного комплекса, выполняющих государственный оборонный заказ".

"Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса был учрежден пять лет назад, за это время мы проработали уже более 300 инициатив, поступивших от промышленности, предложили конкретные решения, которые способствовали развитию механизмов повышения финансовой эффективности и стабильности предприятий ОПК. В состав совета входят не только представители промышленности и производственных площадок, но и научного сообщества, банков, страховых компаний, различных государственных ведомств – сегодня к нашему обсуждению присоединилось Минобороны России. Широкий охват экспертного сообщества позволяет нам рассматривать проблематику и каждую задачу с разных сторон", – привели в ПСБ слова Фрадкова.

Председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России, Владимир Гутенев отметил, что Экспертный совет зарекомендовал себя как одна из эффективных площадок для выработки сбалансированных решений, позволяющих учитывать интересы государства и промышленности и формировать устойчивую модель развития ОПК.

"Сегодня крайне важно рассматривать государственный оборонный заказ не только как механизм обеспечения обороноспособности, но и как инструмент технологического развития страны. Предприятия ОПК продолжают работать в условиях высокой нагрузки и жесткого регулирования. Наша задача - обеспечить баланс интересов государства и исполнителей, создать предсказуемую систему ценообразования, расширить практику долгосрочных контрактов и снизить избыточные административные барьеры", - процитировали в Союзмаше слова Гутенева.