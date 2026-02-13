ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ПСБ одержал победу на премии "Банки года-2026", получив награду за электронные банковские гарантии в номинации "Лучшее цифровое решение для малого и среднего бизнеса в контрактной логике", сообщает банк.

Продукт обеспечивает исполнение обязательств по контрактам, гарантирует возврат аванса заказчику и позволяет бизнесу участвовать в госзакупках.

"Электронные банковские гарантии сохраняют актуальность и востребованность, и мы продолжим обеспечивать надежность во взаимодействии между заказчиком и исполнителем, предлагая клиентам малого и среднего бизнеса продукт ЭГБ для госзакупок и коммерческих контрактов", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, заместителя руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилла Тихонова.