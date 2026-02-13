Рейтинг@Mail.ru
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/psb--2074270511.html
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии - РИА Новости, 13.02.2026
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии
ПСБ одержал победу на премии "Банки года-2026", получив награду за электронные банковские гарантии в номинации "Лучшее цифровое решение для малого и среднего... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:48:00+03:00
2026-02-13T18:48:00+03:00
россия
экономика
торгово-промышленная палата рф
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074270201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1670d62eb5ce61d841a5d76672d2754.jpg
https://ria.ru/20260128/psb-2070711372.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074270201_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_694b7b5e9370f8caa06fc784dce193b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, торгово-промышленная палата рф, псб (банк псб)
Россия, Экономика, Торгово-промышленная палата РФ, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии

ПСБ получил премию "Банки года" за электронные банковские гарантии

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии
ПСБ получил премию Банки года за лучшие электронные банковские гарантии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ПСБ одержал победу на премии "Банки года-2026", получив награду за электронные банковские гарантии в номинации "Лучшее цифровое решение для малого и среднего бизнеса в контрактной логике", сообщает банк.
Продукт обеспечивает исполнение обязательств по контрактам, гарантирует возврат аванса заказчику и позволяет бизнесу участвовать в госзакупках.
"Электронные банковские гарантии сохраняют актуальность и востребованность, и мы продолжим обеспечивать надежность во взаимодействии между заказчиком и исполнителем, предлагая клиентам малого и среднего бизнеса продукт ЭГБ для госзакупок и коммерческих контрактов", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, заместителя руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилла Тихонова.
Ежегодная премия "Банки года" вручается маркетплейсом для бизнеса YoFin совместно с деловым журналом Russian Business Guide при поддержке ТПП РФ. Как отмечается в сообщении YoFin, всего премия вручалась в 14 номинациях. Помимо ПСБ, награды в различных номинациях получили МСП Банк, Совкомбанк, ВТБ, Уралсиб, СберСтрахование и другие финансово-кредитные организации.
Пачки с банкнотами - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Более 300 млрд рублей разместили жители новых регионов России в ПСБ
28 января, 10:45
 
РоссияЭкономикаТоргово-промышленная палата РФПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала