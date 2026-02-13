https://ria.ru/20260213/psb--2074270511.html
ПСБ получил премию "Банки года" за лучшие электронные банковские гарантии
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ПСБ одержал победу на премии "Банки года-2026", получив награду за электронные банковские гарантии в номинации "Лучшее цифровое решение для малого и среднего бизнеса в контрактной логике", сообщает банк.
Продукт обеспечивает исполнение обязательств по контрактам, гарантирует возврат аванса заказчику и позволяет бизнесу участвовать в госзакупках.
"Электронные банковские гарантии сохраняют актуальность и востребованность, и мы продолжим обеспечивать надежность во взаимодействии между заказчиком и исполнителем, предлагая клиентам малого и среднего бизнеса продукт ЭГБ для госзакупок и коммерческих контрактов", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, заместителя руководителя блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Кирилла Тихонова.
Ежегодная премия "Банки года" вручается маркетплейсом для бизнеса YoFin совместно с деловым журналом Russian Business Guide при поддержке ТПП РФ. Как отмечается в сообщении YoFin, всего премия вручалась в 14 номинациях. Помимо ПСБ, награды в различных номинациях получили МСП Банк, Совкомбанк, ВТБ, Уралсиб, СберСтрахование и другие финансово-кредитные организации.