21:26 13.02.2026
Начат процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ
Начат процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ
Начат процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Начат процесс перехода издательства "Просвещение" под управление ВЭБ.РФ, сообщает госкорпорация.
"В рамках реализации утвержденной стратегии развития акционерами АО "Просвещение" начат процесс системной трансформации компании... Совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "Просвещение" ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что курировать проект будет заместитель председателя ВЭБа Александр Тарабрин, который возглавит новое направление и возьмет на себя ответственность за управление функциями организации с участием команды госкорпорации.
"Системные преобразования в области цифровизации образования и учебных материалов будут осуществляться в стратегическом партнерстве с компанией VK - технологическим лидером с крупнейшими социальными платформами и контентными сервисами на российском рынке. Стороны сосредоточатся на развитии современных стандартов печатного и цифрового образовательного контента", - добавляется в сообщении.
Целью объявленных акционерами преобразований является создание и развитие новых направлений бизнеса издательства "Просвещение" и инновационных цифровых образовательных продуктов, востребованных сегодня у молодежи, содействие реализации государственной политики формирования единого образовательного пространства, внедрению современных форм и методов обучения при сохранении прибыльности и долгосрочном устойчивом развитии компании.
К команде "Просвещения" присоединилась Ольга Гамза, ранее занимавшая должность директора по развитию социально значимых сервисов VK. В "Просвещении" Ольга и ее команда сосредоточатся на вопросах цифрового развития компании, увеличении прибыли от EdTech-сервисов и создании цифрового образовательного контента.
