Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подмосковный прокурор Алексей Харитоненко обвиняется в получении взятки земельными участками на сумму почти 500 миллионов рублей, дело направлено в суд, сообщается в Подмосковный прокурор Алексей Харитоненко обвиняется в получении взятки земельными участками на сумму почти 500 миллионов рублей, дело направлено в суд, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

"В Балашихинский городской суд поступило уголовное дело в отношении Харитоненко А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Уголовное дело принято судом к производству, судебное заседание назначено на 18.02.2026 года в 10.30 часов", - говорится в сообщении.

По версии обвинения, Харитоненко, замещая должность заместителя Видновского городского прокурора Подмосковья , а также исполняя обязанности прокурора Лыткарино , с ноября 2019 по февраль 2020 года требовал от бизнесмена взятку в виде 11 земельных участков в Ленинском городском округе Подмосковья, зарегистрировав впоследствии их на доверенное лицо, а также за общее покровительство и попустительство по службе и ряда юрлиц.

При невыполнении требований Харитоненко обещал устроить проверки коммерческой деятельности, выявлять и реагировать на возможные нарушения законодательства и прочее, при согласии - не инициировать прокурорские проверки двух коммерсантов, а также оказать содействие при проведении проверок.

В результате бизнесмены приняли условия и не позднее конца мая 2020 года вступили в преступный сговор для дачи взятки за общее покровительство и попустительство по службе.