Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
13:04 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками - РИА Новости, 13.02.2026
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками
Подмосковный прокурор Алексей Харитоненко обвиняется в получении взятки земельными участками на сумму почти 500 миллионов рублей, дело направлено в суд,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:04:00+03:00
2026-02-13T13:04:00+03:00
Подмосковного прокурора обвинили в получении взятки земельными участками

Прокурора Харитоненко обвинили во взятке земельными участками на 500 млн рублей

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подмосковный прокурор Алексей Харитоненко обвиняется в получении взятки земельными участками на сумму почти 500 миллионов рублей, дело направлено в суд, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
"В Балашихинский городской суд поступило уголовное дело в отношении Харитоненко А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)... Уголовное дело принято судом к производству, судебное заседание назначено на 18.02.2026 года в 10.30 часов", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Экс-замглавы администрации Химок обвинили в получении взяток
27 июня 2025, 16:10
По версии обвинения, Харитоненко, замещая должность заместителя Видновского городского прокурора Подмосковья, а также исполняя обязанности прокурора Лыткарино, с ноября 2019 по февраль 2020 года требовал от бизнесмена взятку в виде 11 земельных участков в Ленинском городском округе Подмосковья, зарегистрировав впоследствии их на доверенное лицо, а также за общее покровительство и попустительство по службе и ряда юрлиц.
При невыполнении требований Харитоненко обещал устроить проверки коммерческой деятельности, выявлять и реагировать на возможные нарушения законодательства и прочее, при согласии - не инициировать прокурорские проверки двух коммерсантов, а также оказать содействие при проведении проверок.
В результате бизнесмены приняли условия и не позднее конца мая 2020 года вступили в преступный сговор для дачи взятки за общее покровительство и попустительство по службе.
В результате с мая 2020 по ноябрь 2021 года Харитоненко получил от коммерсантов взятку в виде финансирования строительства его жилого дома и закупку необходимых стройматериалов, а также 11 земельных участков в Ленинском городском округе, "полученных в фактическое владение, пользование и распоряжение… в общей сумме 495,5 млн рублей", отмечается в релизе.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест
Вчера, 10:44
 
