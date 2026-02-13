https://ria.ru/20260213/prokuror-2074122870.html
Фигуранта дела о курских фортификациях хотят приговорить к девяти годам
Фигуранта дела о курских фортификациях хотят приговорить к девяти годам - РИА Новости, 13.02.2026
Фигуранта дела о курских фортификациях хотят приговорить к девяти годам
Государственный обвинитель в ходе судебных прений запросила для бывшего заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Игоря Грабина... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:03:00+03:00
2026-02-13T12:03:00+03:00
2026-02-13T12:03:00+03:00
происшествия
курская область
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047929228_0:146:2935:1796_1920x0_80_0_0_a18e8d15ec2b38bd50f6246364cef054.jpg
https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033214580.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047929228_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2c20061daabb04887eddde4b0a71cbe6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Владимир Лукин
Фигуранта дела о курских фортификациях хотят приговорить к девяти годам
Прокурор запросила для фигуранта дела о курских фортификациях Грабина 9 лет