12:03 13.02.2026
Фигуранта дела о курских фортификациях хотят приговорить к девяти годам
Фигуранта дела о курских фортификациях хотят приговорить к девяти годам
Фигуранта дела о курских фортификациях хотят приговорить к девяти годам

Прокурор запросила для фигуранта дела о курских фортификациях Грабина 9 лет

КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе судебных прений запросила для бывшего заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Игоря Грабина девять лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать виновным Грабина Игоря Валерьевича... и назначить наказание в виде девяти лет лишения свободы", - заявила прокурор в ходе судебных прений.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Хинштейн прокомментировал упразднение корпорации развития Курской области
4 августа 2025, 11:51
 
ПроисшествияКурская областьВладимир Лукин
 
 
