Фигуранта дела о курских фортификациях хотят приговорить к девяти годам

КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе судебных прений запросила для бывшего заместителя генерального директора Корпорации развития Курской области Игоря Грабина девять лет лишения свободы по делу о хищениях при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.