Рейтинг@Mail.ru
Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:52 13.02.2026 (обновлено: 06:54 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/produkty-2074072727.html
Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты
Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты - РИА Новости, 13.02.2026
Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты
Самыми подешевевшими продуктами в России в первую неделю февраля стали капуста со спадом в цене на 22%, до 37 рублей за кг и картофель - на 17%, до 52 рублей за РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T06:52:00+03:00
2026-02-13T06:54:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495734_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_b46f979c28e0b1e60f5594d9c1ee6d70.jpg
https://ria.ru/20260212/tseny-2073965524.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754495734_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e5996a5feabd30d3021f8a1a46d6a199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты

РИА Новости: в первую неделю февраля больше всего подешевели капуста и картофель

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМужчина в овощном отделе магазина
Мужчина в овощном отделе магазина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Мужчина в овощном отделе магазина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самыми подешевевшими продуктами в России в первую неделю февраля стали капуста со спадом в цене на 22%, до 37 рублей за кг и картофель - на 17%, до 52 рублей за кг, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Лидером по удешевлению за период 2-8 февраля стала капуста. Цены на нее на первой неделе февраля год к году снизились на 22% до 37 рублей за килограмм. Также ощутимо подешевели картофель – на 17%, до 52 рублей за килограмм", - сообщили аналитики.
Кроме того, лук упал в цене на 15%, составив 48 рублей за кг. Также на 3% подешевела свекла - 42 рубля за кг.
Овощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В АКОРТ рассказали, на сколько подешевели социально значимые продукты
12 февраля, 17:12
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала