Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты
Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты - РИА Новости, 13.02.2026
Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты
Самыми подешевевшими продуктами в России в первую неделю февраля стали капуста со спадом в цене на 22%, до 37 рублей за кг и картофель - на 17%, до 52 рублей за РИА Новости, 13.02.2026
россия
россия
Названы самые подешевевшие в первую неделю февраля продукты
РИА Новости: в первую неделю февраля больше всего подешевели капуста и картофель
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Самыми подешевевшими продуктами в России в первую неделю февраля стали капуста со спадом в цене на 22%, до 37 рублей за кг и картофель - на 17%, до 52 рублей за кг, подсчитали для РИА Новости в аналитической компании NTech.
"Лидером по удешевлению за период 2-8 февраля стала капуста. Цены на нее на первой неделе февраля год к году снизились на 22% до 37 рублей за килограмм. Также ощутимо подешевели картофель – на 17%, до 52 рублей за килограмм", - сообщили аналитики.
Кроме того, лук упал в цене на 15%, составив 48 рублей за кг. Также на 3% подешевела свекла - 42 рубля за кг.