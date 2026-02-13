Врач назвал симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем

КЕМЕРОВО, 13 фев – РИА Новости. Ощущения хронической усталости, недомогание и слабость могут быть симптомами, указывающими на сердечно-сосудистые заболевания, рассказал РИА Новости главный кардиолог Кузбасса, кандидат медицинских наук, заведующий организационно-методическим отделом Кузбасского клинического кардиодиспансера имени академика Л. С. Барбараша" Алексей Алексеенко.

"Чтобы обнаружить заболевания сердца, нужно обращать внимание на такие симптомы, которые появляются впервые. Например, это ощущение хронической усталости, недомогания, слабости, то есть, когда обычные физические нагрузки даются человеку с трудом. Во-вторых, это появление уже патологических таких симптомов, как боли, дискомфорта в грудной клетке, причем именно в районе грудины, то есть боли за грудиной", – рассказал Алексеенко

Врач уточнил, что загрудинные боли – это особенность ишемических болей. Важно обратить внимание, что такая боль возникает не точечно, где-то между ребрами, а локализуется за грудиной.

"Обычно пациент показывает эту боль, зажимая ладонь в кулак и прикладывая ее к груди посередине. Эта боль может отдавать в левую, как правило, руку, под левую лопатку, в шею, в нижнюю челюсть. Закономерно эта боль сопровождает физические либо эмоциональные нагрузки, то есть редко такие боли бывают в покое", – рассказал кардиолог.

По словам доктора, одышка, появляющаяся при физической нагрузке, тоже может быть тревожным сигналом.

"Если она (Одышка. — Прим. Ред.) стала появляться впервые – это уже повод обратиться к врачу и поискать причину ее возникновения", – пояснил Алексей Алексеев.

По словам главного кардиолога Кузбасса, должны насторожить и ощущения каких-либо перебоев в работе сердца.

"То есть неритмичного сердцебиения. В домашних условиях при измерении артериального давления автоматическим тонометром, аппарат покажет, что пульс неритмичный, что аритмия. И это тоже повод обратиться к врачу", – подытожил Алексей Алексеенко.