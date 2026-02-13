Рейтинг@Mail.ru
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля - РИА Новости, 13.02.2026
19:32 13.02.2026
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля - РИА Новости, 13.02.2026
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля
Оглашение итогового приговора по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области состоится 20 февраля, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:32:00+03:00
2026-02-13T19:32:00+03:00
происшествия
курская область
курск
владимир лукин
курская область
курск
происшествия, курская область, курск, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Курск, Владимир Лукин
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля

РИА Новости: приговор по делу о хищениях в Курской области вынесут 20 февраля

Суд. Архивное фото
КУРСК, 13 фев - РИА Новости. Оглашение итогового приговора по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области состоится 20 февраля, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского суда Курска.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин, его заместитель Игорь Грабин, бывший гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
"Оглашение итогового решения по делу... запланировано на 20 февраля 2026 года, в 15.00 (совпадает с мск - ред.)", - заявила судья.
ПроисшествияКурская областьКурскВладимир Лукин
 
 
