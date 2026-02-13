https://ria.ru/20260213/prigovor-2074277437.html
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля - РИА Новости, 13.02.2026
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля
Оглашение итогового приговора по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Курской области состоится 20 февраля, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:32:00+03:00
2026-02-13T19:32:00+03:00
2026-02-13T19:32:00+03:00
происшествия
курская область
курск
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20260211/ingushetija-2073751985.html
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, курск, владимир лукин
Происшествия, Курская область, Курск, Владимир Лукин
Суд огласит приговор по делу о хищениях на курских фортификациях 20 февраля
РИА Новости: приговор по делу о хищениях в Курской области вынесут 20 февраля