В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника

"Осужденный, находясь в автобусе общего пользования в Костроме, предложил вошедшему в автобус школьнику подержать его вещи, а в дальнейшем не захотел их отдавать. На замечания пассажиров он не реагировал, выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно, замахивался кулаками на мальчика, оказав на него негативное психическое воздействие", - говорится в сообщении.