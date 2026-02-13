Рейтинг@Mail.ru
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/prigovor-2074247935.html
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника - РИА Новости, 13.02.2026
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника
Жителя Костромы, предложившего школьнику в автобусе подержать его вещи, а затем не пожелавшего их отдавать, приговорили за хулиганство к году исправительных... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:56:00+03:00
2026-02-13T17:56:00+03:00
происшествия
кострома
россия
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
https://ria.ru/20251210/kriminal-2061233475.html
https://ria.ru/20251007/primore-2046774957.html
кострома
россия
костромская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кострома, россия, костромская область
Происшествия, Кострома, Россия, Костромская область
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника

Жителя Костромы, отобравшего вещи у ребенка, отправили на исправительные работы

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Жителя Костромы, предложившего школьнику в автобусе подержать его вещи, а затем не пожелавшего их отдавать, приговорили за хулиганство к году исправительных работ, сообщило СУСК РФ по Костромской области.
Инцидент произошел 26 ноября 2024 года.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию
10 декабря 2025, 21:04
«

"Осужденный, находясь в автобусе общего пользования в Костроме, предложил вошедшему в автобус школьнику подержать его вещи, а в дальнейшем не захотел их отдавать. На замечания пассажиров он не реагировал, выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно, замахивался кулаками на мальчика, оказав на него негативное психическое воздействие", - говорится в сообщении.

Следствие подчеркивает, что в результате ребенок испытал страх за свое здоровье и имущество.
Мужчина, которому 65 лет, признан судом виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, на транспорте общего пользования.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшего о компенсации причиненного морального вреда и материального ущерба на общую сумму 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - информирует СУСК.
Приморец заломил руки школьнице из-за того, что не уступила место пенсионерке - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В Приморье возбудили дело после инцидента со школьницей в автобусе
7 октября 2025, 10:14
 
ПроисшествияКостромаРоссияКостромская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала