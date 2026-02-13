https://ria.ru/20260213/prigovor-2074247935.html
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника - РИА Новости, 13.02.2026
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника
Жителя Костромы, предложившего школьнику в автобусе подержать его вещи, а затем не пожелавшего их отдавать, приговорили за хулиганство к году исправительных... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:56:00+03:00
2026-02-13T17:56:00+03:00
2026-02-13T17:56:00+03:00
происшествия
кострома
россия
костромская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
https://ria.ru/20251210/kriminal-2061233475.html
https://ria.ru/20251007/primore-2046774957.html
кострома
россия
костромская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кострома, россия, костромская область
Происшествия, Кострома, Россия, Костромская область
В Костроме вынесли приговор мужчине, отобравшему вещи у школьника
Жителя Костромы, отобравшего вещи у ребенка, отправили на исправительные работы
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Жителя Костромы, предложившего школьнику в автобусе подержать его вещи, а затем не пожелавшего их отдавать, приговорили за хулиганство к году исправительных работ, сообщило СУСК РФ по Костромской области.
Инцидент произошел 26 ноября 2024 года.
«
"Осужденный, находясь в автобусе общего пользования в Костроме, предложил вошедшему в автобус школьнику подержать его вещи, а в дальнейшем не захотел их отдавать. На замечания пассажиров он не реагировал, выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно, замахивался кулаками на мальчика, оказав на него негативное психическое воздействие", - говорится в сообщении.
Следствие подчеркивает, что в результате ребенок испытал страх за свое здоровье и имущество.
Мужчина, которому 65 лет, признан судом виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия к гражданам, на транспорте общего пользования.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год. Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшего о компенсации причиненного морального вреда и материального ущерба на общую сумму 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил", - информирует СУСК.