Американский журналист осудил преступления ВСУ против мирных жителей
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 13.02.2026
Американский журналист осудил преступления ВСУ против мирных жителей
Американский журналист осудил преступления ВСУ против мирных жителей - РИА Новости, 13.02.2026
Американский журналист осудил преступления ВСУ против мирных жителей
Украинские военные систематически совершают преступления против гражданского населения при поддержке стран НАТО, заявил РИА Новости американский журналист... РИА Новости, 13.02.2026
Американский журналист осудил преступления ВСУ против мирных жителей

РИА Новости: журналист Хелали осудил преступления ВСУ против мирных жителей

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
КУРСК, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные систематически совершают преступления против гражданского населения при поддержке стран НАТО, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.
"То, что мы увидели и задокументировали — это отвратительные преступления украинского режима против гражданского населения России, против русской культуры, против Православной церкви, против мест исторической памяти, против захоронений и других памятников. Так что это еще раз подтверждает то, что мы уже знали: то, что мы знаем с 2014", — сказал журналист.
Он подчеркнул, что страны, помогающие киевскому режиму ресурсами и политической поддержкой, также несут ответственность за преступления на Донбассе и в Курской области.
"Украинский режим делает это при поддержке и согласии своих покровителей в НАТО. И поэтому они предоставляют разведывательные данные и ресурсы, необходимые для совершения этих преступлений", — добавил корреспондент.
Кристофер Хелали посетил прифронтовые районы Курской области, которые были под украинской оккупацией, где зафиксировал осквернение храмов Русской православной церкви и разрушение гражданской инфраструктуры. Также американский журналист ознакомился с образцами зарубежного оружия, которое ВСУ и наёмники бросили при отступлении.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Полянский поднимет в ОБСЕ тему преступлений ВСУ в Курской области
11 февраля, 04:32
 
