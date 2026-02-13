КУРСК, 13 фев — РИА Новости. Украинские военные систематически совершают преступления против гражданского населения при поддержке стран НАТО, заявил РИА Новости американский журналист Кристофер Хелали, посетивший прифронтовые районы Курской области.
"То, что мы увидели и задокументировали — это отвратительные преступления украинского режима против гражданского населения России, против русской культуры, против Православной церкви, против мест исторической памяти, против захоронений и других памятников. Так что это еще раз подтверждает то, что мы уже знали: то, что мы знаем с 2014", — сказал журналист.
Он подчеркнул, что страны, помогающие киевскому режиму ресурсами и политической поддержкой, также несут ответственность за преступления на Донбассе и в Курской области.
"Украинский режим делает это при поддержке и согласии своих покровителей в НАТО. И поэтому они предоставляют разведывательные данные и ресурсы, необходимые для совершения этих преступлений", — добавил корреспондент.
Кристофер Хелали посетил прифронтовые районы Курской области, которые были под украинской оккупацией, где зафиксировал осквернение храмов Русской православной церкви и разрушение гражданской инфраструктуры. Также американский журналист ознакомился с образцами зарубежного оружия, которое ВСУ и наёмники бросили при отступлении.
