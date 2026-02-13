Тушение пожара в доме на улице Толстого во Владивостоке. Архивное фото

Спасатели не смогли проехать к месту пожара во Владивостоке из-за машин

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев – РИА Новости. Запаркованный двор дома, в котором произошёл пожар с тремя погибшими детьми во Владивостоке, стал проблемой при проезде огнеборцев к месту возгорания, сообщает ГУ МЧС по Приморью.

В четверг в пресс-службе МЧС России рассказали РИА Новости, что три ребенка - 3, 6 и 9 лет - погибли при пожаре в многоэтажном доме №30 по улице Толстого во Владивостоке , родителей в квартире не было, пожар локализовали на площади 30 квадратных метров. Из соседних квартир спасли шесть человек, в том числе двух детей. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"По пути следования на место пожара огнеборцы столкнулись с проблемой запаркованности двора дома автомашинами. Проезд был затруднен", - говорится в сообщении главка регионального МЧС.