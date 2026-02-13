Рейтинг@Mail.ru
19:40 13.02.2026
МЭР видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074206900.html
экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ сохраняется, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"По оперативным данным видим, что в январе продолжилось замедление потребительской активности, в то время как показатели инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой инфляции не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Все эти факторы свидетельствуют, что остается значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сказал Денисов, которого цитирует пресс-служба министерства.
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
