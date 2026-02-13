https://ria.ru/20260213/potentsial-2074278495.html
МЭР видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
МЭР видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 13.02.2026
МЭР видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
Значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ сохраняется, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:40:00+03:00
2026-02-13T19:40:00+03:00
2026-02-13T19:40:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
https://ria.ru/20260213/nabiullina-2074206900.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ
МЭР: потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ сохраняется
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ сохраняется, заявил директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Лев Денисов.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.
"По оперативным данным видим, что в январе продолжилось замедление потребительской активности, в то время как показатели инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой инфляции не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Все эти факторы свидетельствуют, что остается значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сказал Денисов, которого цитирует пресс-служба министерства.