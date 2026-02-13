МЭР видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - шестой раз подряд и вновь на 0,5 процентного пункта - до 15,5% годовых.

"По оперативным данным видим, что в январе продолжилось замедление потребительской активности, в то время как показатели инфляционных ожиданий населения и наблюдаемой инфляции не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Все эти факторы свидетельствуют, что остается значительный потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки", - сказал Денисов, которого цитирует пресс-служба министерства.