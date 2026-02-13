Рейтинг@Mail.ru
Уолц рассказал, на чем сейчас сфокусирован Совет мира - РИА Новости, 13.02.2026
17:29 13.02.2026
Уолц рассказал, на чем сейчас сфокусирован Совет мира
Уолц рассказал, на чем сейчас сфокусирован Совет мира - РИА Новости, 13.02.2026
Уолц рассказал, на чем сейчас сфокусирован Совет мира
Созданный администрацией США "Совет мира" полностью сфокусирован на ситуации в секторе Газа, однако его мандат предусматривает возможность реагирования и на... РИА Новости, 13.02.2026
в мире, сша, майк уолтц, оон
В мире, США, Майк Уолтц, ООН
Уолц рассказал, на чем сейчас сфокусирован Совет мира

Уолтц: Совет мира сфокусирован на Газе, но готов заниматься и другими вопросами

© AP Photo / Alex BrandonПостоянный представитель США при ООН Майк Уолц
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Постоянный представитель США при ООН Майк Уолц. Архивное фото
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Созданный администрацией США "Совет мира" полностью сфокусирован на ситуации в секторе Газа, однако его мандат предусматривает возможность реагирования и на другие международные кризисы, заявил в пятницу постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.
"Совет полностью сосредоточен на Газе. Думаю, вы увидите это уже на встрече на следующей неделе, однако при его создании и в учредительных документах команда изначально заложила гибкость, позволяющую заниматься и другими проблемами", - сказал Уолтц.
Постпред уточнил, что структура задумывалась как инструмент для оперативного реагирования на различные вызовы в сфере международной безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Песков ответил на вопрос о позиции России по Совету мира
Вчера, 12:41
 
В миреСШАМайк УолтцООН
 
 
