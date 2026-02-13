https://ria.ru/20260213/postavki-2074235652.html
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились - РИА Новости, 13.02.2026
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни, сообщило словацкое издание Noviny со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2026
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
Минэкономики: поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановлены