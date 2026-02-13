Рейтинг@Mail.ru
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились - РИА Новости, 13.02.2026
17:18 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/postavki-2074235652.html
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни, сообщило словацкое издание Noviny со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:18:00+03:00
2026-02-13T17:18:00+03:00
экономика, словакия
Экономика, Словакия
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились

Минэкономики: поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановлены

© AP Photo / Sergey GritsРабочие на насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Sergey Grits
Рабочие на насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, их возобновление ожидается в ближайшие дни, сообщило словацкое издание Noviny со ссылкой на министерство экономики республики.
"Министерство экономики информирует, что государственная компания TRANSPETROL регистрирует временную остановку поступления нефти на территорию Словакии по нефтепроводу "Дружба", - цитирует издание сообщение министерства в пятницу.
В ведомстве заверили, что энергетическая безопасность Словакии и региона не находится под угрозой, у республики есть запасы нефти и нефтепродуктов на 90 дней.
"Восстановление поставок, исходя из доступной информации, ожидается в течение ближайших дней", - говорится в информации.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о якобы приостановке транзита нефти по "Дружбе"
