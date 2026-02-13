Посольство Украины требует отмены выступления российских артистов в Италии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Италии снова добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства, в частности, выступлений оркестра musicAeterna под управлением дирижера, бывшего руководителя Пермского оперного театра Теодора Курентзиса, следует из заявления посольства.
Ранее посол России в Риме Алексей Парамонов заявил РИА Новости, что посольство Украины в Италии беспардонно добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства, такая неприглядная практика, приводящая к отмене концертов и событий в сфере культуры, не делает чести Италии.
"Мы глубоко обеспокоены новостью о предстоящих концертах Теодора Курентзиса в Италии", - сообщает диппредставительство в соцсети Facebook*, отмечая, что Курентзис получил гражданство РФ в 2014 году.
Согласно информации на сайте итальянских театров, концерт musicAeterna состоялся 10 февраля в Большом театре в Брешии, 12 февраля - в городском театре Модены, еще одно выступление запланировано на 13 февраля в театре Teatro del Maggio Musicale во Флоренции.
Кроме того, в диппредставительстве также пожаловались на предстоящее выступление российской балерины Светланы Захаровой в марте в крупном музыкальном комплексе Auditorium Parco della Musica в Риме.
"На наши просьбы о пересмотре этого решения мы не получили ответа", - говорится в публикации.
Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции сообщил об отмене двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии. Захарова 20 и 21 января должна была выступить на сцене театра с авторским проектом "Па-де-де на пальцах и для пальцев" (Pas de deux for toes and fingers) с участием своего супруга, скрипача Вадима Репина.
Как писала газета Nazione, решение об отмене выступлений последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря 2025 года направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
Оркестр и хор musicAeterna основаны в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом, а свой первый концерт коллектив дал 31 января 2005 года. Это один из самых востребованных российских оркестров, постоянно расширяющий границы своих творческих возможностей в области академической классики и современной музыки. Музыканты регулярно участвуют в престижных международных фестивалях и выступают на лучших концертных площадках мира.
