Посольство Украины требует отмены выступления российских артистов в Италии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Италии снова добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства, в частности, выступлений оркестра musicAeterna под управлением дирижера, бывшего руководителя Пермского оперного театра Теодора Курентзиса, следует из заявления посольства.

Риме Ранее посол России Алексей Парамонов заявил РИА Новости, что посольство Украины Италии беспардонно добивается отмены культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства, такая неприглядная практика, приводящая к отмене концертов и событий в сфере культуры, не делает чести Италии.

"Мы глубоко обеспокоены новостью о предстоящих концертах Теодора Курентзиса в Италии", - сообщает диппредставительство в соцсети Facebook *, отмечая, что Курентзис получил гражданство РФ в 2014 году.

Согласно информации на сайте итальянских театров, концерт musicAeterna состоялся 10 февраля в Большом театре в Брешии, 12 февраля - в городском театре Модены , еще одно выступление запланировано на 13 февраля в театре Teatro del Maggio Musicale во Флоренции

Кроме того, в диппредставительстве также пожаловались на предстоящее выступление российской балерины Светланы Захаровой в марте в крупном музыкальном компле ксе Auditorium Parco della Musica в Риме.

"На наши просьбы о пересмотре этого решения мы не получили ответа", - говорится в публикации.

Ранее музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции сообщил об отмене двух выступлений российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины в Италии. Захарова 20 и 21 января должна была выступить на сцене театра с авторским проектом "Па-де-де на пальцах и для пальцев" (Pas de deux for toes and fingers) с участием своего супруга, скрипача Вадима Репина

Как писала газета Nazione, решение об отмене выступлений последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря 2025 года направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.

Оркестр и хор musicAeterna основаны в 2004 году дирижером Теодором Курентзисом, а свой первый концерт коллектив дал 31 января 2005 года. Это один из самых востребованных российских оркестров, постоянно расширяющий границы своих творческих возможностей в области академической классики и современной музыки. Музыканты регулярно участвуют в престижных международных фестивалях и выступают на лучших концертных площадках мира.