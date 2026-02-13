Посол России в Израиле рассказал о плане на случай эскалации с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в Израиле имеет алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации в сфере безопасности и в этой связи подготовлено к любому изменению ситуации, в том числе с учетом рисков возможной эскалации вокруг Ирана, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.