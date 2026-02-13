Посол России в Израиле рассказал о плане на случай эскалации с Ираном

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 фев - РИА Новости. Посольство России в Израиле имеет алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации в сфере безопасности и в этой связи подготовлено к любому изменению ситуации, в том числе с учетом рисков возможной эскалации вокруг Ирана, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"У нас имеется общий алгоритм действий, который использовался в том числе в ходе израильско-иранского конфликта летом 2025 года. Данный комплекс мер на практике доказал свою эффективность. Поэтому мы подготовлены к любому изменению обстановки в сфере безопасности в стране", - рассказал Викторов.
Он подчеркнул, что предпочитает сценарий, при котором такой план действий не будет задействован.
Посол отметил, что Россия условиях сложной региональной ситуации сохраняет твёрдую приверженность политико-дипломатическому пути разрешения имеющихся противоречий.
"Готовы к координации с международными и региональными партнёрами в целях недопущения развития событий по негативному сценарию", - добавил глава дипломатической миссии.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы прошли 6 февраля в оманской столице Маскате, Трамп заявлял, что они прошли хорошо. Вместе с тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 8 февраля заявил, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.