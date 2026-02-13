Рейтинг@Mail.ru
Посол Джалали назвал протесты в Иране попыткой квазипереворота - РИА Новости, 13.02.2026
22:21 13.02.2026
Посол Джалали назвал протесты в Иране попыткой квазипереворота
Посол Джалали назвал протесты в Иране попыткой квазипереворота
Посол Ирана в РФ Казем Джалали назвал январские протесты в стране попыткой "квазипереворота". РИА Новости, 13.02.2026
Посол Джалали назвал протесты в Иране попыткой квазипереворота

Посол Джалали назвал январские протесты в Иране попыткой квазипереворота

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали назвал январские протесты в стране попыткой "квазипереворота".
"Мы так называем квазипереворот, это квазицветная революция. Наши власти говорят, что это случился квазипереворот", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Иран обвинил Трампа в жертвах на протестах
17 января, 14:16
