Посол Джалали назвал протесты в Иране попыткой квазипереворота
2026-02-13T22:21:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
казем джалали
иран
россия
сша
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посол Ирана в РФ Казем Джалали назвал январские протесты в стране попыткой "квазипереворота".
"Мы так называем квазипереворот, это квазицветная революция. Наши власти говорят, что это случился квазипереворот", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.