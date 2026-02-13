https://ria.ru/20260213/posol-2074228240.html
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол - РИА Новости, 13.02.2026
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол
Начало переговоров между Кубой и США зависит от Вашингтона, Гавана к ним готова, заявил посол России на острове Виктор Коронелли. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:03:00+03:00
2026-02-13T17:03:00+03:00
2026-02-13T17:03:00+03:00
в мире
куба
сша
гавана
виктор коронелли
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15009/96/150099676_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_8f44dc7fa9b08eb51e4b7bfce14c4caa.jpg
https://ria.ru/20260213/kuba-2074224109.html
куба
сша
гавана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15009/96/150099676_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_f55eb58d791a3a525a750a2239cc9cbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, сша, гавана, виктор коронелли, договор снв-3
В мире, Куба, США, Гавана, Виктор Коронелли, Договор СНВ-3
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол
Посол Коронелли: Куба готова к переговорам с США
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Начало переговоров между Кубой и США зависит от Вашингтона, Гавана к ним готова, заявил посол России на острове Виктор Коронелли.
"Кубинцы неоднократно предлагали (переговоры - ред.) США
. Позиция Кубы
ясна: диалог возможен на основе равенства и без предварительных условий. Мяч на стороне США", - сказал Коронелли
в интервью RT.
Также он напомнил, что диалог по техническим вопросам, связанным с иммиграцией, между США и Кубой ведется, и недавно в Гавану
прибыл борт депортированных из Соединенных Штатов кубинцев.
Ранее замглавы МИД Кубы Карлос Ферандес де Коссио сообщил, что его страна уже долгое время готова к диалогу с США в интересах решения двусторонних вопросов и пользы обоим государствам.
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.