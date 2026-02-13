Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/posol-2074228240.html
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол - РИА Новости, 13.02.2026
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол
Начало переговоров между Кубой и США зависит от Вашингтона, Гавана к ним готова, заявил посол России на острове Виктор Коронелли. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:03:00+03:00
2026-02-13T17:03:00+03:00
в мире
куба
сша
гавана
виктор коронелли
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15009/96/150099676_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_8f44dc7fa9b08eb51e4b7bfce14c4caa.jpg
https://ria.ru/20260213/kuba-2074224109.html
куба
сша
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15009/96/150099676_45:0:316:203_1920x0_80_0_0_f55eb58d791a3a525a750a2239cc9cbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, сша, гавана, виктор коронелли, договор снв-3
В мире, Куба, США, Гавана, Виктор Коронелли, Договор СНВ-3
Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол

Посол Коронелли: Куба готова к переговорам с США

© РИА Новости / Фото Эдуарда ПесоваГавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Фото Эдуарда Песова
Гавана, Куба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Начало переговоров между Кубой и США зависит от Вашингтона, Гавана к ним готова, заявил посол России на острове Виктор Коронелли.
"Кубинцы неоднократно предлагали (переговоры - ред.) США. Позиция Кубы ясна: диалог возможен на основе равенства и без предварительных условий. Мяч на стороне США", - сказал Коронелли в интервью RT.
Также он напомнил, что диалог по техническим вопросам, связанным с иммиграцией, между США и Кубой ведется, и недавно в Гавану прибыл борт депортированных из Соединенных Штатов кубинцев.
Ранее замглавы МИД Кубы Карлос Ферандес де Коссио сообщил, что его страна уже долгое время готова к диалогу с США в интересах решения двусторонних вопросов и пользы обоим государствам.
Ранее Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Посол назвал Кубу главным партнером России в Латинской Америке
Вчера, 16:53
 
В миреКубаСШАГаванаВиктор КоронеллиДоговор СНВ-3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала