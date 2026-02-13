Переговоры Кубы и США зависят от Вашингтона, заявил российский посол

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Начало переговоров между Кубой и США зависит от Вашингтона, Гавана к ним готова, заявил посол России на острове Виктор Коронелли.

"Кубинцы неоднократно предлагали (переговоры - ред.) США . Позиция Кубы ясна: диалог возможен на основе равенства и без предварительных условий. Мяч на стороне США", - сказал Коронелли в интервью RT.

Также он напомнил, что диалог по техническим вопросам, связанным с иммиграцией, между США и Кубой ведется, и недавно в Гавану прибыл борт депортированных из Соединенных Штатов кубинцев.

Ранее замглавы МИД Кубы Карлос Ферандес де Коссио сообщил, что его страна уже долгое время готова к диалогу с США в интересах решения двусторонних вопросов и пользы обоим государствам.