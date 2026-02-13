https://ria.ru/20260213/posol-2074173428.html
Российский посол рассказал о работе в Каракасе во время атаки США
Российский посол рассказал о работе в Каракасе во время атаки США - РИА Новости, 13.02.2026
Российский посол рассказал о работе в Каракасе во время атаки США
Сотрудники российского диппредставительства в Каракасе не раз отрабатывали сценарии агрессии против Венесуэлы и имели план действий, что позволило избежать... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:18:00+03:00
2026-02-13T14:18:00+03:00
2026-02-13T14:20:00+03:00
в мире
сша
каракас
венесуэла
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
сша
каракас
венесуэла
Российский посол рассказал о работе в Каракасе во время атаки США
Мелик-Багдасаров: посольство России в Венесуэле было готово к ударам США