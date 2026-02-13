Рейтинг@Mail.ru
14:18 13.02.2026 (обновлено: 14:20 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/posol-2074173428.html
Российский посол рассказал о работе в Каракасе во время атаки США
МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники российского диппредставительства в Каракасе не раз отрабатывали сценарии агрессии против Венесуэлы и имели план действий, что позволило избежать паники во время атаки США, рассказал РИА Новости посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.
"Находясь в Каракасе в тот период, прежде всего ощущалась высокая степень ответственности за безопасность сотрудников и граждан России. Вместе с тем не было паники: мы с сотрудниками не раз отрабатывали подобные сценарии", - сказал Мелик-Багдасаров.
По его словам, российское диппредставительство на момент атаки США имело "четкий план действий, а значит и четкое понимание того, как необходимо поступать".
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга на заседании суда заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 15 февраля.
Заголовок открываемого материала