Посол в Оттаве посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
09:09 13.02.2026
Посол в Оттаве посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости рекомендовал россиянам пока не посещать Канаду, а в случае опасности обращаться в посольство и... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
канада
россия
оттава
олег степанов
в мире, канада, россия, оттава, олег степанов
В мире, Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости рекомендовал россиянам пока не посещать Канаду, а в случае опасности обращаться в посольство и генконсульства за защитой.
"Нашим же согражданам мы рекомендуем по совокупности негативных факторов Канаду пока не посещать", - сказал он агентству.
Степанов уточнил, что тем россиянам, кто по работе, семейным или иным обстоятельствам вынужден находиться в Канаде, важно не ослаблять бдительность и всегда быть начеку.
"При ощущении опасности обращаться к нам. Посольство и генконсульства сделают максимум, чтобы помочь и защитить", - подчеркнул глава диппредставительства.
Флаг у здания посольства Канады в Москве - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия заблокировала заявку Канады на председательство в АТЭС
2 февраля, 11:12
 
В мире Канада Россия Оттава Олег Степанов
 
 
