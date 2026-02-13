https://ria.ru/20260213/posol-2074082340.html
Посол в Оттаве посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости рекомендовал россиянам пока не посещать Канаду, а в случае опасности обращаться в посольство и... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:09:00+03:00
в мире
канада
россия
оттава
олег степанов
канада
россия
оттава
В мире, Канада, Россия, Оттава, Олег Степанов
Посол в Оттаве Степанов рекомендовал россиянам пока не посещать Канаду