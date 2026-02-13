СМИ: в Португалии сделали первый шаг по ограничению соцсетей для детей

По ее информации, за документ проголосовали 148 депутатов, 13 воздержались, 69 выступили против. После первого чтения законопроект будет направлен на доработку в профильную парламентскую комиссию перед окончательным голосованием.

Представитель PSD Паулу Марселу заявил перед голосованием, что цель инициативы "не запрещать ради запрета", а "дать больше полномочий родителям и семьям для контроля". Проект предусматривает механизм проверки возраста через государственный цифровой ключ. Он предупредил, что компании, игнорирующие требования закона, могут столкнуться со штрафами до 2% от глобальной выручки. Максимальный размер санкций для юридических лиц может достигать 2 миллионов евро, для физических - от 10 тысяч до 250 тысяч евро.