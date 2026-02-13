Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Португалии сделали первый шаг по ограничению соцсетей для детей - РИА Новости, 13.02.2026
01:48 13.02.2026
СМИ: в Португалии сделали первый шаг по ограничению соцсетей для детей
СМИ: в Португалии сделали первый шаг по ограничению соцсетей для детей
Парламент Португалии одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное согласие родителей для использования социальных сетей детям и... РИА Новости, 13.02.2026
2026
СМИ: в Португалии сделали первый шаг по ограничению соцсетей для детей

RTVE: в Португалии сделали первый шаг по ограничению соцсетей для детей

© Flickr / holbeistФлаг Португалии
Флаг Португалии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Flickr / holbeist
Флаг Португалии. Архивное фото
МАДРИД, 13 фев - РИА Новости. Парламент Португалии одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное согласие родителей для использования социальных сетей детям и подросткам младше 16 лет, сообщает телерадиокомпания RTVE.
"Парламент Португалии в этот четверг сделал первый шаг к ограничению доступа несовершеннолетних к цифровым платформам, одобрив в первом чтении законопроект, представленный Социал-демократической партией (PSD). Инициатива предусматривает повышение минимального возраста для самостоятельного доступа к социальным сетям с нынешних 13 до 16 лет. Ниже этого возраста все несовершеннолетние должны будут получать согласие родителей", - говорится в сообщении.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
ЕС поддерживает цензуру в соцсетях, чтобы замять скандалы, заявил Филиппо
9 февраля, 18:32
По ее информации, за документ проголосовали 148 депутатов, 13 воздержались, 69 выступили против. После первого чтения законопроект будет направлен на доработку в профильную парламентскую комиссию перед окончательным голосованием.
Представитель PSD Паулу Марселу заявил перед голосованием, что цель инициативы "не запрещать ради запрета", а "дать больше полномочий родителям и семьям для контроля". Проект предусматривает механизм проверки возраста через государственный цифровой ключ. Он предупредил, что компании, игнорирующие требования закона, могут столкнуться со штрафами до 2% от глобальной выручки. Максимальный размер санкций для юридических лиц может достигать 2 миллионов евро, для физических - от 10 тысяч до 250 тысяч евро.
Инициатива вписывается в общеевропейскую тенденцию ужесточения регулирования цифровых платформ для защиты несовершеннолетних. Ранее о планах ограничить доступ к соцсетям для подростков младше 16 лет объявили власти Испании.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Греция может ввести запрет на соцсети для детей младше 15 лет, пишут СМИ
3 февраля, 16:48
 
