Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE - РИА Новости, 13.02.2026
18:57 13.02.2026
Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE
Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE
Присоединение Польши к европейской оборонной программе SAFE (Security Action for Europe) может обернуться долгосрочными финансовыми и стратегическими рисками... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:57:00+03:00
2026-02-13T18:57:00+03:00
Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE

Коваль: участие Польши в программе SAFE несет финансовые и стратегические риски

Здание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 фев - РИА Новости. Присоединение Польши к европейской оборонной программе SAFE (Security Action for Europe) может обернуться долгосрочными финансовыми и стратегическими рисками для страны, заявил РИА Новости польский военный эксперт Михал Коваль.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше 44 миллиардов евро в рамках кредитной программы SAFE.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Глава МИД Польши устроил истерику из-за переговоров с Россией
Вчера, 15:19
"На первый взгляд это выгодный механизм — дешевые деньги на укрепление армии. Но кредит остается кредитом. Это рост долговой нагрузки и потенциальная зависимость от решений Брюсселя", - заявил Коваль.
По его словам, в связи с данной программой существует риск ограничения национального суверенитета в сфере военных закупок. "Если финансирование идет через общеевропейский механизм, логично ожидать и координации закупок. Это может означать давление в пользу определенных производителей и ограничение свободы выбора поставщиков", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в долгосрочной перспективе программа может изменить структуру оборонной политики стран-участниц. "Возникает вопрос: будут ли приоритеты польской армии определяться исключительно в Варшаве или все больше — в институтах ЕС?" - заявил Коваль.
Здание министерства финансов Польши в Варшаве
"Совершила серьезную ошибку". Коварный шаг Украины вызвал панику в Польше
Вчера, 15:45
Отдельным риском эксперт назвал перераспределение бюджетных ресурсов. "Даже льготные кредиты необходимо обслуживать. В условиях экономической нестабильности это может создать дополнительную нагрузку на государственные финансы, особенно, если учесть, что кредит выдается в евро, когда польская экономика использует в расчетах и прогнозах национальную валюту - злотый", - отметил он.
По мнению Коваля, Варшаве необходимо "тщательно просчитывать не только военные выгоды, но и долгосрочные финансовые обязательства, прежде чем расширять участие в европейских оборонных механизмах".
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
Флаги Польши и ЕС
Сбежавший с учебы в Польше украинский солдат поделился своей историей
11 февраля, 16:18
 
В миреПольшаВаршаваМихаил КовальЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
