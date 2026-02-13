https://ria.ru/20260213/polsha-2074272979.html
Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE
Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE - РИА Новости, 13.02.2026
Эксперт рассказал о рисках присоединения Польши к программе SAFE
Присоединение Польши к европейской оборонной программе SAFE (Security Action for Europe) может обернуться долгосрочными финансовыми и стратегическими рисками... РИА Новости, 13.02.2026
ВАРШАВА, 13 фев - РИА Новости. Присоединение Польши к европейской оборонной программе SAFE (Security Action for Europe) может обернуться долгосрочными финансовыми и стратегическими рисками для страны, заявил РИА Новости польский военный эксперт Михал Коваль.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия одобрила выделение Польше
44 миллиардов евро в рамках кредитной программы SAFE.
"На первый взгляд это выгодный механизм — дешевые деньги на укрепление армии. Но кредит остается кредитом. Это рост долговой нагрузки и потенциальная зависимость от решений Брюсселя", - заявил Коваль
.
По его словам, в связи с данной программой существует риск ограничения национального суверенитета в сфере военных закупок. "Если финансирование идет через общеевропейский механизм, логично ожидать и координации закупок. Это может означать давление в пользу определенных производителей и ограничение свободы выбора поставщиков", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что в долгосрочной перспективе программа может изменить структуру оборонной политики стран-участниц. "Возникает вопрос: будут ли приоритеты польской армии определяться исключительно в Варшаве
или все больше — в институтах ЕС
?" - заявил Коваль.
Отдельным риском эксперт назвал перераспределение бюджетных ресурсов. "Даже льготные кредиты необходимо обслуживать. В условиях экономической нестабильности это может создать дополнительную нагрузку на государственные финансы, особенно, если учесть, что кредит выдается в евро, когда польская экономика использует в расчетах и прогнозах национальную валюту - злотый", - отметил он.
По мнению Коваля, Варшаве необходимо "тщательно просчитывать не только военные выгоды, но и долгосрочные финансовые обязательства, прежде чем расширять участие в европейских оборонных механизмах".
SAFE (Security Action for Europe) - это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.