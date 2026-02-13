Рейтинг@Mail.ru
15:45 13.02.2026 (обновлено: 16:17 13.02.2026)
"Совершила серьезную ошибку". Коварный шаг Украины вызвал панику в Польше
в мире
украина
польша
европа
дональд туск
евросоюз
украина
польша
европа
в мире, украина, польша, европа, дональд туск, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Европа, Дональд Туск, Евросоюз
Здание министерства финансов Польши в Варшаве
Здание министерства финансов Польши в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Запрет на экспорт из Украины металлолома с 1 января создал трудности польской металлургии и ее оборонной промышленности, заявил министр финансов Польши Анджей Доманьский.
"Я хочу подчеркнуть, что польские производители сталкиваются с проблемами со стороны украинского сектора, и мы хотим их решить", — отметил он в интервью Business Insider Polska.
Глава Минфина подчеркнул важность вопроса экспорта металлолома из Украины для обороноспособности страны. Также он раскритиковал политику ЕС в области металлургии, отметив падение выплавки стали с 180 до 130 миллионов тонн за шесть лет.
"Польше необходима сталелитейная промышленность как ключевой элемент в усилении нашей обороноспособности. Я считаю, что Европа совершила серьезную ошибку, допустив деиндустриализацию и снижение производственных мощностей", — сказал он.
В начале февраля Доманьский сопровождал премьер-министра Польши Дональда Туск во время визита в Киев. Открывая заседание кабмина, Туск сообщил о подготовке главой Минфина международной конференции по восстановлению Украины, который пройдет в польском Гданьске в июне.
В миреУкраинаПольшаЕвропаДональд ТускЕвросоюз
 
 
