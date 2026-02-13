https://ria.ru/20260213/polsha-2074202461.html
"Совершила серьезную ошибку". Коварный шаг Украины вызвал панику в Польше
"Совершила серьезную ошибку". Коварный шаг Украины вызвал панику в Польше - РИА Новости, 13.02.2026
"Совершила серьезную ошибку". Коварный шаг Украины вызвал панику в Польше
Запрет на экспорт из Украины металлолома с 1 января создал трудности польской металлургии и ее оборонной промышленности, заявил министр финансов Польши Анджей... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:45:00+03:00
2026-02-13T15:45:00+03:00
2026-02-13T16:17:00+03:00
в мире
украина
польша
европа
дональд туск
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_f76f2c0fb6d0bc623499de9671b4f13c.jpg
https://ria.ru/20260213/sikorskiy-2074192204.html
https://ria.ru/20260213/es-2073879813.html
украина
польша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572713023_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fe8c55dd7d8b3893151f86bcedae4f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, европа, дональд туск, евросоюз
В мире, Украина, Польша, Европа, Дональд Туск, Евросоюз
"Совершила серьезную ошибку". Коварный шаг Украины вызвал панику в Польше
Доманьский: запрет на экспорт украинского металлолома ударил по обороне Польши