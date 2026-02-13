Рейтинг@Mail.ru
Полянский призвал ОБСЕ перейти к содержательному диалогу - РИА Новости, 13.02.2026
11:12 13.02.2026
Полянский призвал ОБСЕ перейти к содержательному диалогу
Россия призвала ОБСЕ перейти от обмена обвинениями к содержательному диалогу, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:12:00+03:00
2026-02-13T11:12:00+03:00
в мире, россия, дмитрий полянский, обсе
В мире, Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский призвал ОБСЕ перейти к содержательному диалогу

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. Россия призвала ОБСЕ перейти от обмена обвинениями к содержательному диалогу, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, российская сторона при работе в ОБСЕ в ближайшие годы намерена сосредоточиться, прежде всего, в направлении обсуждения проблем евразийской безопасности и построения новой архитектуры безопасности на континенте.
"Для меня сейчас приоритет - уйти от парадигмы, когда на постсовете главным образом звучит провокационная украинская тема: украинские представители и их спонсоры выдвигают набор обвинений в адрес России, мы их опровергаем, но диалога это не создает, это просто обмен претензиями", - пояснил дипломат.
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В ОБСЕ усилился запрос на расширение диалога с Россией
10 февраля, 07:44
 
В миреРоссияДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
