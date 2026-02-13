https://ria.ru/20260213/poljanskij-2074076801.html
Полянский рассказал, когда ОБСЕ сможет стать востребованной
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. ОБСЕ сможет стать востребованной при начале диалога по первопричинам украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, чем дольше на площадке Организации ничего не происходит, тем сложнее будет переломить эту тенденцию.
"Условной точкой отсчета может стать момент, когда будут достигнуты договоренности по урегулированию украинского кризиса", - сказал дипломат.
Он добавил, что если к этому времени ОБСЕ
останется в нынешнем пассивном состоянии и просто будет ждать, это лишит ее каких-либо перспектив.
"Если же удастся запустить здесь содержательный диалог по вопросам евразийской безопасности и по первопричинам нынешнего кризиса, тогда у организации появится шанс вновь стать востребованной и показать, что у нее есть полезные инструменты", - пояснил постпред РФ
.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.