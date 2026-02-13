Рейтинг@Mail.ru
Полянский рассказал, когда ОБСЕ сможет стать востребованной - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/poljanskij-2074076801.html
Полянский рассказал, когда ОБСЕ сможет стать востребованной
Полянский рассказал, когда ОБСЕ сможет стать востребованной - РИА Новости, 13.02.2026
Полянский рассказал, когда ОБСЕ сможет стать востребованной
ОБСЕ сможет стать востребованной при начале диалога по первопричинам украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:16:00+03:00
2026-02-13T08:16:00+03:00
россия
дмитрий полянский
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_103:179:2043:1270_1920x0_80_0_0_957476505f26296846a3f0a7947d0bde.jpg
https://ria.ru/20260212/obse-2073970634.html
https://ria.ru/20260116/obse-2068315927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073910323_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d528949fcef19e329d72618d75d35741.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий полянский, обсе
Россия, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Полянский рассказал, когда ОБСЕ сможет стать востребованной

Полянский: ОБСЕ может стать востребованной при начале диалога по Украине

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 13 фев - РИА Новости, Светлана Берило. ОБСЕ сможет стать востребованной при начале диалога по первопричинам украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, чем дольше на площадке Организации ничего не происходит, тем сложнее будет переломить эту тенденцию.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
НАТО и ЕС превратили ОБСЕ в русофобский инструмент, заявил Полянский
12 февраля, 17:27
"Условной точкой отсчета может стать момент, когда будут достигнуты договоренности по урегулированию украинского кризиса", - сказал дипломат.
Он добавил, что если к этому времени ОБСЕ останется в нынешнем пассивном состоянии и просто будет ждать, это лишит ее каких-либо перспектив.
"Если же удастся запустить здесь содержательный диалог по вопросам евразийской безопасности и по первопричинам нынешнего кризиса, тогда у организации появится шанс вновь стать востребованной и показать, что у нее есть полезные инструменты", - пояснил постпред РФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Полянский назвал причину кризиса в ОБСЕ
16 января, 14:36
 
РоссияДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала