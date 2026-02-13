Между Иркутском и Китаем впервые появится пассажирское ж/д сообщение

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, которое начнется в марте, рассказали РИА Новости в компании.

"Из Иркутска в Китай беспересадочное сообщение организовано впервые. А из Читы беспересадочные вагоны курсировали ранее, их отменили в 2020 году из-за пандемии", - пояснили в РЖД.

Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

РЖД в контексте возобновления поезда Забайкальск – Маньчжурия напоминали в сообщении в пятницу, что с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России.