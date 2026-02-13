Рейтинг@Mail.ru
Между Иркутском и Китаем впервые появится пассажирское ж/д сообщение
12:14 13.02.2026
Между Иркутском и Китаем впервые появится пассажирское ж/д сообщение
Между Иркутском и Китаем впервые появится пассажирское ж/д сообщение - РИА Новости, 13.02.2026
Между Иркутском и Китаем впервые появится пассажирское ж/д сообщение
РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, которое начнется в марте, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:14:00+03:00
2026-02-13T12:14:00+03:00
китай, иркутск, россия, ржд, федеральная пассажирская компания, общество
Китай, Иркутск, Россия, РЖД, Федеральная пассажирская компания, Общество
Между Иркутском и Китаем впервые появится пассажирское ж/д сообщение

РИА Новости: РЖД в марте запустят пассажирское ж/д сообщение из Иркутска в Китай

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Поезд. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. РЖД впервые запускают пассажирское железнодорожное сообщение из Иркутска в Китай, которое начнется в марте, рассказали РИА Новости в компании.
РЖД сообщили, что пассажирский поезд между РФ и Китаем Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года. В компании уточняли РИА Новости, что это будет состав формирования "Федеральной пассажирской компании" - "дочки" РЖД. С запуском этого поезда в Китай будет организовано курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска и Читы с 6 марта и 7 марта соответственно.
Поезд - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Пассажирский поезд между Россией и Китаем возобновит курсирование
Вчера, 10:10
"Из Иркутска в Китай беспересадочное сообщение организовано впервые. А из Читы беспересадочные вагоны курсировали ранее, их отменили в 2020 году из-за пандемии", - пояснили в РЖД.
Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
РЖД в контексте возобновления поезда Забайкальск – Маньчжурия напоминали в сообщении в пятницу, что с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России.
Поезда Забайкальск – Маньчжурия будут курсировать в обе стороны 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути – около 25 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время, а в дальнейшем будет доступна за 60 суток до отправления поезда.
Генеральный консул России в Шэньяне Наталья Прыжкова - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Наталья Прыжкова: безвизовый режим увеличил турпоток между Россией и Китаем
16 января, 18:00
 
КитайИркутскРоссияРЖДФедеральная пассажирская компанияОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
