10:10 13.02.2026 (обновлено: 11:19 13.02.2026)
Пассажирский поезд между Россией и Китаем возобновит курсирование
Пассажирский поезд между Россией и Китаем возобновит курсирование

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пассажирский поезд между РФ и Китаем Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года, сообщили РЖД. Там уточнили РИА Новости, что это будет состав формирования "Федеральной пассажирской компании" - "дочки" РЖД.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (КЖД).
"Со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно можно будет уехать в Маньчжурию – беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск. Это станет возможным благодаря возобновлению движения международного пассажирского поезда № 354/353 Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта", - говорится в сообщении РЖД.
Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.
РЖД напоминают, что с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России.
Поезда будут курсировать в обе стороны 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути – около 25 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время, а в дальнейшем будет доступна за 60 суток до отправления поезда.
"Забайкальск – Маньчжурия - это поезд формирования ФПК", - уточнили РИА Новости в РЖД.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Глава РЖД рассказал о ходе строительства ВСМ Москва — Петербург
9 февраля, 11:37
 
