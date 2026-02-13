Пассажирский поезд между Россией и Китаем возобновит курсирование

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пассажирский поезд между РФ и Китаем Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта возобновит курсирование после перерыва с 2020 года, сообщили РЖД. Там уточнили РИА Новости, что это будет состав формирования "Федеральной пассажирской компании" - "дочки" РЖД.

Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (КЖД).

"Со станций Иркутск и Чита с 6 марта и 7 марта соответственно можно будет уехать в Маньчжурию – беспересадочные вагоны отправятся в составе поезда № 328/327 Иркутск – Забайкальск. Это станет возможным благодаря возобновлению движения международного пассажирского поезда № 354/353 Забайкальск – Маньчжурия с 8 марта", - говорится в сообщении РЖД.

Пассажирское железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

РЖД напоминают, что с 15 сентября 2025 года Китай ввёл безвизовый режим для граждан России.

Поезда будут курсировать в обе стороны 2 раза в неделю: по средам и воскресеньям. Время в пути – около 25 минут. Продажа билетов откроется в ближайшее время, а в дальнейшем будет доступна за 60 суток до отправления поезда.