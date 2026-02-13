Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье 13-летний подросток поджег заправку - РИА Новости, 13.02.2026
16:42 13.02.2026 (обновлено: 16:56 13.02.2026)
В Подмосковье 13-летний подросток поджег заправку
В Подмосковье 13-летний подросток поджег заправку
Подросток под влиянием злоумышленников совершил поджог на заправке в Московской области, выгорели две бензоколонки, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 13.02.2026
2026
В Подмосковье 13-летний подросток поджег заправку

МВД: в Подмосковье подросток под влиянием злоумышленников поджег заправку

© МВД РоссииМомент поджога АЗС в подмосковной Электростали. Кадр видео
Момент поджога АЗС в подмосковной Электростали. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© МВД России
Момент поджога АЗС в подмосковной Электростали. Кадр видео
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подросток под влиянием злоумышленников совершил поджог на заправке в Московской области, выгорели две бензоколонки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Снова печальная история о том, как злоумышленники втерлись в доверие к подростку и заставили его совершить противоправное деяние. На этот раз - в городском округе Электросталь. Вчера вечером на АЗС произошло возгорание. В результате происшествия на заправочном комплексе выгорели две бензоколонки, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что поджог совершил подросток, который скрылся с места происшествия.
По данным Волк, в ходе опроса в присутствии законных представителей 13-летний школьник рассказал, что в декабре 2025 года он начал переписываться с неизвестными в мессенджере, они обманули его и угрозами заставили поджечь бензоколонку.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ, заключили в ведомстве.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Обвинение запросило 17 лет мужчине за попытку поджога полицейской машины
12 февраля, 17:42
 
