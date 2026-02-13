В Подмосковье 13-летний подросток поджег заправку

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подросток под влиянием злоумышленников совершил поджог на заправке в Московской области, выгорели две бензоколонки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Снова печальная история о том, как злоумышленники втерлись в доверие к подростку и заставили его совершить противоправное деяние. На этот раз - в городском округе Электросталь. Вчера вечером на АЗС произошло возгорание. В результате происшествия на заправочном комплексе выгорели две бензоколонки, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что поджог совершил подросток, который скрылся с места происшествия.
По данным Волк, в ходе опроса в присутствии законных представителей 13-летний школьник рассказал, что в декабре 2025 года он начал переписываться с неизвестными в мессенджере, они обманули его и угрозами заставили поджечь бензоколонку.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством РФ, заключили в ведомстве.