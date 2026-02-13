https://ria.ru/20260213/podtoplenie-2074187488.html
Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено
Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено - РИА Новости, 13.02.2026
Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено
Подтопление части вестибюля на станции Нижегородская МЦД-4, которое произошло ранее, устранено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:08:00+03:00
2026-02-13T15:08:00+03:00
2026-02-13T15:08:00+03:00
происшествия
ржд
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593061774_0:252:3072:1979_1920x0_80_0_0_de9e43a1e9a191b1e1bdb01fc263970f.jpg
https://ria.ru/20260213/dvizhenie-2074085248.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593061774_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_9c275ead1b1ee8150004681c249b1e4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ржд, снегопад в москве
Происшествия, РЖД, Снегопад в Москве
Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено
МЖД: на станции Нижегородская МЦД-4 устранено подтопление части вестибюля
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подтопление части вестибюля на станции Нижегородская МЦД-4, которое произошло ранее, устранено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Компания сообщала, что в пятницу днем часть платформы подтопило на станции Нижегородская МЦД-4 из-за прорыва трубы. Велись работы по устранению подтопления при помощи специального оборудования, в том числе насосов. Отмечалось, что движение поездов осуществляется в штатном режиме и случившиеся не повлияло на посадку и высадку пассажиров.
"В настоящее время подтопление части вестибюля на станции Нижегородская МЦД-4 устранено. Проведена уборка территории", - говорится в сообщении МЖД.