Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено - РИА Новости, 13.02.2026
15:08 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/podtoplenie-2074187488.html
Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено
Подтопление на станции Нижегородская МЦД-4 устранено
Электропоезд МЦД
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Электропоезд МЦД. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подтопление части вестибюля на станции Нижегородская МЦД-4, которое произошло ранее, устранено, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Компания сообщала, что в пятницу днем часть платформы подтопило на станции Нижегородская МЦД-4 из-за прорыва трубы. Велись работы по устранению подтопления при помощи специального оборудования, в том числе насосов. Отмечалось, что движение поездов осуществляется в штатном режиме и случившиеся не повлияло на посадку и высадку пассажиров.
"В настоящее время подтопление части вестибюля на станции Нижегородская МЦД-4 устранено. Проведена уборка территории", - говорится в сообщении МЖД.
