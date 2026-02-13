Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил таксиста, сбившего парковщика в Шереметьево, к 1,5 годам
18:36 13.02.2026
Суд приговорил таксиста, сбившего парковщика в Шереметьево, к 1,5 годам
Суд в Подмосковье приговорил к 1,5 годам лишения свободы таксиста, сбившего парковщика и повредившего шлагбаумы в аэропорту "Шереметьево", сообщили в МВД РФ. РИА Новости, 13.02.2026
происшествия
московская область (подмосковье)
центральная азия
шереметьево (аэропорт)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
химкинский городской суд
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), центральная азия, шереметьево (аэропорт), министерство внутренних дел рф (мвд россии), химкинский городской суд
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Центральная Азия, Шереметьево (аэропорт), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Химкинский городской суд
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 1,5 годам лишения свободы таксиста, сбившего парковщика и повредившего шлагбаумы в аэропорту "Шереметьево", сообщили в МВД РФ.
Московской области вынесен обвинительный приговор в отношении 40-летнего уроженца Центральной Азии, которому транспортными полицейскими было предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий на территории аэрокомплекса Шереметьево", - говорится в канале министерства на платформе Max.
Следствие и суд установили, что на привокзальной площади терминала "В" аэропорта Шереметьево иностранец, работая таксистом, отказался оплачивать парковку. Кроме того, он умышленно наехал на 38-летнего сотрудника паркинга, охранявшего паркинг, после чего сбил два шлагбаума и скрылся с места происшествия.
Химкинский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, а также конфисковал автомобиль в доход государства.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Таксисты, обвиняемые в хищении у бойцов СВО в Шереметьево, опаивали их
11 февраля, 09:32
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Центральная АзияШереметьево (аэропорт)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Химкинский городской суд
 
 
