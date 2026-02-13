Суд приговорил таксиста, сбившего парковщика в Шереметьево, к 1,5 годам

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 1,5 годам лишения свободы таксиста, сбившего парковщика и повредившего шлагбаумы в аэропорту "Шереметьево", сообщили в МВД РФ.

Следствие и суд установили, что на привокзальной площади терминала "В" аэропорта Шереметьево иностранец, работая таксистом, отказался оплачивать парковку. Кроме того, он умышленно наехал на 38-летнего сотрудника паркинга, охранявшего паркинг, после чего сбил два шлагбаума и скрылся с места происшествия.