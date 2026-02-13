https://ria.ru/20260213/podmoskove-2074268035.html
Суд приговорил таксиста, сбившего парковщика в Шереметьево, к 1,5 годам
Суд приговорил таксиста, сбившего парковщика в Шереметьево, к 1,5 годам - РИА Новости, 13.02.2026
Суд приговорил таксиста, сбившего парковщика в Шереметьево, к 1,5 годам
Суд в Подмосковье приговорил к 1,5 годам лишения свободы таксиста, сбившего парковщика и повредившего шлагбаумы в аэропорту "Шереметьево", сообщили в МВД РФ. РИА Новости, 13.02.2026
