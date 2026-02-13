В Подмосковье из-за снегопада обрушились крыши трех зданий

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обрушение кровель трех зданий и козырька подъезда многоквартирного дома произошли в пятницу на территории трёх городских округов Подмосковья из-за обильного снегопада, повреждения получили четыре квартиры и стена коттеджа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Спасатели работают на месте обрушения кровель в трёх округах Подмосковья. Сегодня после обильного снегопада в регионе произошло четыре происшествия, связанных с обрушением крыш", - говорится в сообщении.
В деревне Алексеевка Чеховского городского округа под тяжестью снега рухнула кровля барака. Повреждены четыре пустующих квартиры. Проведенная разведка показала, что погибших и пострадавших нет. В Чехове на улице Полиграфистов в результате схода снега произошло обрушение козырька подъезда над входом в многоквартирный четырехэтажный дом, люди не пострадали.
В деревне Костино Раменского городского округа произошло обрушение шиферной кровли на площади 28 квадратных метров в частном одноэтажном доме. В доме проживают три человека, пострадавших нет. Еще одно обрушение крыши и стены жилого газифицированного дома произошло в деревне Маслово под Каширой. В коттедже проживают три семьи, обошлось без пострадавших.
Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности. В частности, следует держаться подальше от стен многоэтажек - сосульки и снежные массы на зданиях могут быть смертельно опасными. Надо также обращать внимание на запрещающие сигнальные ленты во дворах и возле зданий.
