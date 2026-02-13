В Подмосковье из-за снегопада обрушились крыши трех зданий

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности. В частности, следует держаться подальше от стен многоэтажек - сосульки и снежные массы на зданиях могут быть смертельно опасными. Надо также обращать внимание на запрещающие сигнальные ленты во дворах и возле зданий.