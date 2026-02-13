Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье из-за снегопада обрушились крыши трех зданий
16:11 13.02.2026 (обновлено: 16:17 13.02.2026)
В Подмосковье из-за снегопада обрушились крыши трех зданий
2026-02-13T16:11:00+03:00
2026-02-13T16:17:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
алексеевка
чехов
мособлпожспас
московская область (подмосковье)
алексеевка
чехов
происшествия, московская область (подмосковье), алексеевка, чехов, мособлпожспас
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Алексеевка, Чехов, Мособлпожспас
На месте обрушения крыши жилого дома в Московской области
На месте обрушения крыши жилого дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
На месте обрушения крыши жилого дома в Московской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Обрушение кровель трех зданий и козырька подъезда многоквартирного дома произошли в пятницу на территории трёх городских округов Подмосковья из-за обильного снегопада, повреждения получили четыре квартиры и стена коттеджа, сообщает ГКУ "Мособлпожспас" в своем Telegram-канале.
"Спасатели работают на месте обрушения кровель в трёх округах Подмосковья. Сегодня после обильного снегопада в регионе произошло четыре происшествия, связанных с обрушением крыш", - говорится в сообщении.
Сосульки на крыше дома - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Москвичей предупредили об опасности падения снега и сосулек с крыш
Вчера, 13:30
В деревне Алексеевка Чеховского городского округа под тяжестью снега рухнула кровля барака. Повреждены четыре пустующих квартиры. Проведенная разведка показала, что погибших и пострадавших нет. В Чехове на улице Полиграфистов в результате схода снега произошло обрушение козырька подъезда над входом в многоквартирный четырехэтажный дом, люди не пострадали.
В деревне Костино Раменского городского округа произошло обрушение шиферной кровли на площади 28 квадратных метров в частном одноэтажном доме. В доме проживают три человека, пострадавших нет. Еще одно обрушение крыши и стены жилого газифицированного дома произошло в деревне Маслово под Каширой. В коттедже проживают три семьи, обошлось без пострадавших.
Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры безопасности. В частности, следует держаться подальше от стен многоэтажек - сосульки и снежные массы на зданиях могут быть смертельно опасными. Надо также обращать внимание на запрещающие сигнальные ленты во дворах и возле зданий.
Обрушение части дома в городе Балаково Саратовской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Саратовской области обрушился пятиквартирный жилой дом
15 ноября 2025, 15:07
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)АлексеевкаЧеховМособлпожспас
 
 
