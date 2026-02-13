В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви

Пластилин размером с киви нашли московские врачи в мочевом пузыре у 13-летнего школьника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

Как рассказали в депздраве, в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского обратился 13-летний пациент с жалобами на боль при мочеиспускании. Врачи провели обследование с помощью цистоскопа и обнаружили в мочевом пузыре школьника не камень, как можно было предположить, а слипшийся комок пластилина.

"Пластилин размером с киви нашли у школьника в мочевом пузыре", - говорится в сообщении.

Как рассказал заведующий стационаром кратковременного пребывания Николай Хватынец, школьнику провели цистомию. Врачи во время операции сделали небольшой разрез на мочевом пузыре и достали пинцетом крупный кусок пластилина.

Хватынец добавил, что мальчик восстановился после операции и с ним провели беседу на тему игр с пластилином и их последствий.

"Любопытство подростков не знает границ", - отметили в сообщении.