В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви
13.02.2026
В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви
В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви - РИА Новости, 13.02.2026
В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви
Пластилин размером с киви нашли московские врачи в мочевом пузыре у 13-летнего школьника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 13.02.2026
Новости
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви

В Москве в мочевом пузыре у 13-летнего школьника нашли пластилин размером с киви

© РИА Новости
Рентгеновский снимок - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Рентгеновский снимок. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пластилин размером с киви нашли московские врачи в мочевом пузыре у 13-летнего школьника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
Как рассказали в депздраве, в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского обратился 13-летний пациент с жалобами на боль при мочеиспускании. Врачи провели обследование с помощью цистоскопа и обнаружили в мочевом пузыре школьника не камень, как можно было предположить, а слипшийся комок пластилина.
"Пластилин размером с киви нашли у школьника в мочевом пузыре", - говорится в сообщении.
Как рассказал заведующий стационаром кратковременного пребывания Николай Хватынец, школьнику провели цистомию. Врачи во время операции сделали небольшой разрез на мочевом пузыре и достали пинцетом крупный кусок пластилина.
Хватынец добавил, что мальчик восстановился после операции и с ним провели беседу на тему игр с пластилином и их последствий.
"Любопытство подростков не знает границ", - отметили в сообщении.
В департаменте здравоохранения напомнили, что задача взрослых - вовремя объяснить, где заканчивается игра и начинается опасность для жизни.
Заголовок открываемого материала