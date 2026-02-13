https://ria.ru/20260213/plastilin-2074120592.html
В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви
В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви - РИА Новости, 13.02.2026
В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви
Пластилин размером с киви нашли московские врачи в мочевом пузыре у 13-летнего школьника, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:48:00+03:00
2026-02-13T11:48:00+03:00
2026-02-13T11:48:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/24/1492072490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6df401327155766c97001b1c131d269f.jpg
https://ria.ru/20260211/karandash-2073654053.html
https://ria.ru/20260212/rdkb-2073836751.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/24/1492072490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d948045df7602f7b5c048a5308f57de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В мочевом пузыре у школьника из Москвы нашли пластилин размером с киви
В Москве в мочевом пузыре у 13-летнего школьника нашли пластилин размером с киви
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
Пластилин размером с киви нашли московские врачи в мочевом пузыре у 13-летнего школьника, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента здравоохранения.
Как рассказали в депздраве, в детскую больницу имени Г.Н. Сперанского обратился 13-летний пациент с жалобами на боль при мочеиспускании. Врачи провели обследование с помощью цистоскопа и обнаружили в мочевом пузыре школьника не камень, как можно было предположить, а слипшийся комок пластилина.
"Пластилин размером с киви нашли у школьника в мочевом пузыре", - говорится в сообщении.
Как рассказал заведующий стационаром кратковременного пребывания Николай Хватынец, школьнику провели цистомию. Врачи во время операции сделали небольшой разрез на мочевом пузыре и достали пинцетом крупный кусок пластилина.
Хватынец добавил, что мальчик восстановился после операции и с ним провели беседу на тему игр с пластилином и их последствий.
"Любопытство подростков не знает границ", - отметили в сообщении.
В департаменте здравоохранения напомнили, что задача взрослых - вовремя объяснить, где заканчивается игра и начинается опасность для жизни.