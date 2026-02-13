Стало известно, когда Бритни Спирс сможет вернуть права на свои песни

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс сможет добиться возврата прав на проданный музыкальный каталог компании Primary Wave только когда ей исполнится 79 лет, выяснило РИА Новости, изучив законы США об авторском праве.

Согласно американским законам, уведомление о расторжении сделки может быть подано не ранее чем через 25 лет после заключения договора, однако само прекращение передачи прав вступает в силу только по истечении 35-летнего срока, выяснило РИА Новости.

Таким образом, певица сможет реализовать право на возврат каталога не ранее 2060 года. К этому моменту ей будет 79 лет. При этом если песни написаны в соавторстве, процедура возврата прав может значительно осложниться.