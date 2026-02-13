https://ria.ru/20260213/peskov-2074166479.html
Песков назвал даты нового раунда переговоров по Украине
Новая встреча представителей России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:00:00+03:00
2026-02-13T14:00:00+03:00
2026-02-13T15:11:00+03:00
россия
украина
женева (город)
сша
Песков назвал даты нового раунда переговоров по Украине
Песков: новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве