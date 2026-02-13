Песков назвал даты нового раунда переговоров по Украине

"Очередной раунд переговоров <...> состоится в трехстороннем формате в Женеве", — сказал он.

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами . По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".