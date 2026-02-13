Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал даты нового раунда переговоров по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 13.02.2026 (обновлено: 15:11 13.02.2026)
Песков назвал даты нового раунда переговоров по Украине
Песков назвал даты нового раунда переговоров по Украине - РИА Новости, 13.02.2026
Песков назвал даты нового раунда переговоров по Украине
Новая встреча представителей России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
россия
украина
женева (город)
владимир мединский
дмитрий песков
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
россия
украина
женева (город)
сша
в мире, россия, украина, женева (город), владимир мединский, дмитрий песков, мирный план сша по украине, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Женева (город), Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины
Песков назвал даты нового раунда переговоров по Украине

Песков: новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Женева
Женева
Женева. Архивное фото
Женева. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Новая встреча представителей России, США и Украины пройдет 17 и 18 февраля, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Очередной раунд переговоров <...> состоится в трехстороннем формате в Женеве", — сказал он.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киеве раскрыли хитрый замысел на переговорах с Россией
11 февраля, 01:25
Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

На двух предыдущих встречах ей руководил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.

Эти понимания остаются на столе. Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЖенева (город)Владимир МединскийДмитрий ПесковМирный план США по УкраинеСШАВооруженные силы Украины
 
 
