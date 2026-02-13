Песков рассказал о формате Союзного государства

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Формат Союзного государства подразумевает координацию Москвы и Минска по широкому кругу вопросов, в том числе по внешней политике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что Белоруссия в "Совете мира" будет отстаивать свои интересы и интересы Союзного государства, ШОС, БРИКС и других партнеров.
"В целом формат Союзного государства подразумевает координацию по самому широкому кругу вопросов, в том числе и внешнеполитическим. И эта внешнеполитическая координация, она сохраняется", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли Минск пока представлять интересы России на "Совете мира" и является ли такой формат рабочим в рамках Союзного государства.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира" американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председателем совета является президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, намерен созвать первую встречу лидеров 19 февраля в Вашингтоне.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от американской стороны посетить США для участия в первом заседании "Совета мира" 19 февраля, но из-за плотного графика главы государства представлять Минск будет глава МИД Максим Рыженков, сообщила в среду пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Она подчеркнула, что в Минске полностью разделяют нацеленность президента США и "Совета мира" на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем.
