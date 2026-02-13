https://ria.ru/20260213/peskov-2074145154.html
Никто не отказывался от использования доллара, заявил Песков
Никто не отказывался от использования доллара, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2026
Никто не отказывался от использования доллара, заявил Песков
Никто не отказывался от использования доллара, это США ограничили ряд стран в этом праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2026
Никто не отказывался от использования доллара, заявил Песков
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Никто не отказывался от использования доллара, это США ограничили ряд стран в этом праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается доллара, то, собственно, ведь никто же не отказывался от использования доллара. Это страна-эмитент - то есть Соединенные Штаты Америки, они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар - и эти страны, естественно, используют альтернативные платежи, альтернативные формы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявлял, что Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании.