Никто не отказывался от использования доллара, заявил Песков

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Никто не отказывался от использования доллара, это США ограничили ряд стран в этом праве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается доллара, то, собственно, ведь никто же не отказывался от использования доллара. Это страна-эмитент - то есть Соединенные Штаты Америки, они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар - и эти страны, естественно, используют альтернативные платежи, альтернативные формы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.