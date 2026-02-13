https://ria.ru/20260213/peskov-2074144313.html
Песков высказался о практике ограничения доллара
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Если США откажутся от практики ограничения использования доллара, ему надо будет выиграть конкуренцию с национальными валютами, которые широко используются при расчетах сегодня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если США
откажутся от этой практики ограничения использования доллара, доллару тогда надо будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, с национальными валютами, которые все шире используются в мире", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании.