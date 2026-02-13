Песков высказался о практике ограничения доллара

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Если США откажутся от практики ограничения использования доллара, ему надо будет выиграть конкуренцию с национальными валютами, которые широко используются при расчетах сегодня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.