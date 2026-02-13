Рейтинг@Mail.ru
12:45 13.02.2026 (обновлено: 13:15 13.02.2026)
Песков рассказал, в каком случае все вернутся к использованию доллара
Купюра доллара США. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Если после возможного отказа от ограничения использования доллара со стороны США он будет привлекателен, то все вернутся к его использованию в расчетах наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не отказывалась от доллара, это ей отказали в его использовании.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
США не стесняются злоупотребления долларом, заявил Лавров
