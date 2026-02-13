Песков рассказал, в каком случае все вернутся к использованию доллара

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Если после возможного отказа от ограничения использования доллара со стороны США он будет привлекателен, то все вернутся к его использованию в расчетах наряду с другими валютами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.