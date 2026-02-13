Рейтинг@Mail.ru
Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 13.02.2026 (обновлено: 13:12 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/peskov-2074143746.html
Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе - РИА Новости, 13.02.2026
Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе
Следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:44:00+03:00
2026-02-13T13:12:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дмитрий песков
politico
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:14:3309:1875_1920x0_80_0_0_d4227165d609e3e9a42830dd3442c84f.jpg
https://ria.ru/20260213/ssha-2074144213.html
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073612884.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_2af1639879005e3bb618073e12235a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дмитрий песков, politico, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Politico, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

Песков: следующий раунд переговоров по Украине планируется на следующей неделе

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале, где пройдут переговоры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но, действительно, это будет следующая неделя", — сказал он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Песков ответил на вопрос о расширении экономического сотрудничества с США
Вчера, 12:46
Сегодня издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что новая встреча делегаций России, США и Украины может пройти в Майами или Абу-Даби.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.
Эти понимания остаются на столе. Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковPoliticoМирный план США по УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала