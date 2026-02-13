Новый раунд переговоров по Украине пройдет на следующей неделе

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но, действительно, это будет следующая неделя", — сказал он.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в ОАЭ прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.