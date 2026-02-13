Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о позиции России по Совету мира - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:41 13.02.2026 (обновлено: 12:59 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/peskov-2074142562.html
Песков ответил на вопрос о позиции России по Совету мира
Песков ответил на вопрос о позиции России по Совету мира - РИА Новости, 13.02.2026
Песков ответил на вопрос о позиции России по Совету мира
Москва пока не определилась со своей позицией по "Совету мира", МИД РФ продолжает проработку вопроса, координируясь с союзниками, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:41:00+03:00
2026-02-13T12:59:00+03:00
россия
москва
сша
дональд трамп
мария захарова
белоруссия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260212/oon-2074046320.html
https://ria.ru/20260211/lukashenko-2073645542.html
россия
москва
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сша, дональд трамп, мария захарова, белоруссия, александр лукашенко, в мире, совет мира по газе
Россия, Москва, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Совет мира по Газе
Песков ответил на вопрос о позиции России по Совету мира

Песков: Россия пока не определилась с позицией по Совету мира

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва пока не определилась со своей позицией по "Совету мира", МИД РФ продолжает проработку вопроса, координируясь с союзниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что Белоруссия в "Совета мира" будет отстаивать свои интересы и интересы Союзного государства, ШОС, БРИКС и других партнеров.
Логотип ООН - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Представителей ООН не позвали на первое заседание Совета мира
12 февраля, 22:24
"В отличие от Минска, мы пока, как вы правильно заметили, не определились со своей позицией по "Совету мира". Этот вопрос продолжает находиться в проработке министерства иностранных дел, которые во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытаются разобраться с этой темой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Россия не будет представлена на первом заседании "Совета мира" американского президента Дональда Трампа, формирование ее позиции по нему продолжается, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председателем совета является президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, намерен созвать первую встречу лидеров 19 февраля в Вашингтоне.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от американской стороны посетить США для участия в первом заседании "Совета мира" 19 февраля, но из-за плотного графика главы государства представлять Минск будет глава МИД Максим Рыженков, сообщила в среду пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт. Она подчеркнула, что в Минске полностью разделяют нацеленность президента США и "Совета мира" на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лукашенко не сможет принять участие в заседании Совета мира
11 февраля, 13:57
 
РоссияМоскваСШАДональд ТрампМария ЗахароваБелоруссияАлександр ЛукашенкоВ миреСовет мира по Газе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала