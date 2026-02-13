Песков ответил на вопрос о позиции России по Совету мира

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва пока не определилась со своей позицией по "Совету мира", МИД РФ продолжает проработку вопроса, координируясь с союзниками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич заявил РИА Новости, что Белоруссия в "Совета мира" будет отстаивать свои интересы и интересы Союзного государства, ШОС, БРИКС и других партнеров.

"В отличие от Минска, мы пока, как вы правильно заметили, не определились со своей позицией по "Совету мира". Этот вопрос продолжает находиться в проработке министерства иностранных дел, которые во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытаются разобраться с этой темой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.