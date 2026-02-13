https://ria.ru/20260213/perm-2074241583.html
В Перми отменили "Трезвую пробежку" из-за недостаточного числа участников
ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Запланированную на 23 февраля акцию "Трезвая пробежка" в Перми, которая проводилась с 2012 года, отменили из-за недостаточного числа участников, сообщили представители общественного движения "Трезвая Пермь", выступающего организатором.
"Ввиду невысокой активности под предыдущим постом, наша команда приняла решение не проводить пробежку в честь Дня Защитника Отечества", - указано в группе
движения в соцсети "ВКонтакте".
Организаторы пояснили, что мероприятие не состоится из-за недостаточного количества заявок от желающих принять участие.
"Грядущие пробежки не будут прекращены или остановлены, это тот редкий случай, когда у людей действительно не получается принять участие по разным причинам. Хотим, чтобы вы знали: делаем это не только для души, но и для привлечения внимания к одной из главных проблем нашей страны", - говорится в сообщении.
"Трезвая пробежка" проводится регулярно в Перми
с 2012 года, перерыв был лишь во время пандемии коронавируса. Мероприятие проходит каждые 2-3 месяца и приурочено к праздничным датам.