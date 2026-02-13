Рейтинг@Mail.ru
В Перми отменили "Трезвую пробежку" из-за недостаточного числа участников
17:37 13.02.2026
В Перми отменили "Трезвую пробежку" из-за недостаточного числа участников
В Перми отменили "Трезвую пробежку" из-за недостаточного числа участников - РИА Новости, 13.02.2026
В Перми отменили "Трезвую пробежку" из-за недостаточного числа участников
Запланированную на 23 февраля акцию "Трезвая пробежка" в Перми, которая проводилась с 2012 года, отменили из-за недостаточного числа участников, сообщили... РИА Новости, 13.02.2026
В Перми отменили "Трезвую пробежку" из-за недостаточного числа участников

В Перми отменили акцию "Трезвая пробежка" из-за недостаточного числа участников

ПЕРМЬ, 13 фев - РИА Новости. Запланированную на 23 февраля акцию "Трезвая пробежка" в Перми, которая проводилась с 2012 года, отменили из-за недостаточного числа участников, сообщили представители общественного движения "Трезвая Пермь", выступающего организатором.
"Ввиду невысокой активности под предыдущим постом, наша команда приняла решение не проводить пробежку в честь Дня Защитника Отечества", - указано в группе движения в соцсети "ВКонтакте".
Организаторы пояснили, что мероприятие не состоится из-за недостаточного количества заявок от желающих принять участие.
"Грядущие пробежки не будут прекращены или остановлены, это тот редкий случай, когда у людей действительно не получается принять участие по разным причинам. Хотим, чтобы вы знали: делаем это не только для души, но и для привлечения внимания к одной из главных проблем нашей страны", - говорится в сообщении.
"Трезвая пробежка" проводится регулярно в Перми с 2012 года, перерыв был лишь во время пандемии коронавируса. Мероприятие проходит каждые 2-3 месяца и приурочено к праздничным датам.
Московский марафон - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
В Беговом сообществе рассказали, как пробежать свой первый марафон
19 сентября 2025, 10:32
 
ПермьОбщество
 
 
