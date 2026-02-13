https://ria.ru/20260213/perepady-2074071964.html
Врач рассказал, для кого опасны резкие температурные перепады
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесённым инсультом, а также пациенты с мигренью и пожилые люди могут быть наиболее уязвимы во время резких скачков температуры, рассказал РИА Новости невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил РИА Новости, что оттепель придет в Москву
в пятницу, воздух впервые в этом году может прогреться до плюс 2 градусов, однако буквально на следующий день ожидается резкое похолодание до минус 15 градусов.
"Резкие межсуточные перепады температуры - это серьёзная нагрузка на сосудистую и вегетативную нервную систему. Вместе с температурой меняются атмосферное давление, влажность и плотность воздуха, поэтому организму приходится быстро перестраивать тонус сосудов и уровень артериального давления. Наиболее уязвимы люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесённым инсультом, а также пациенты с мигренью и пожилые люди. У них сосуды хуже адаптируются к изменениям погоды, поэтому возрастает риск скачков давления, гипертонических кризов и сосудистых катастроф", - сказал Мартынов
.
Врач подчеркнул, что даже у здоровых людей такие погодные "качели" могут вызывать головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и нарушения сна. Основная причина - перегрузка вегетативной нервной системы, которая регулирует давление, пульс и терморегуляцию.