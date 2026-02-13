Врач рассказал, для кого опасны резкие температурные перепады

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Люди с гипертонией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, перенесённым инсультом, а также пациенты с мигренью и пожилые люди могут быть наиболее уязвимы во время резких скачков температуры, рассказал РИА Новости невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов.