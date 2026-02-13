Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал главу делегации на переговорах по Украине в Женеве - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/peregovory-2074217266.html
Песков назвал главу делегации на переговорах по Украине в Женеве
Песков назвал главу делегации на переговорах по Украине в Женеве - РИА Новости, 13.02.2026
Песков назвал главу делегации на переговорах по Украине в Женеве
Руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве будет помощник президента Владимир Мединский, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T16:42:00+03:00
2026-02-13T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
женева (город)
владимир мединский
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_f81ed24a71c59e5b90bbf0b651aed105.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073612884.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073546812.html
украина
россия
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021851477_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_ecd51947a3e8901c3b62420fef8affaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, женева (город), владимир мединский, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Женева (город), Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Песков назвал главу делегации на переговорах по Украине в Женеве

Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит Мединский

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве будет помощник президента Владимир Мединский, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"На этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Мединский", — сказал он.
Эти понимания остаются на столе. Лавров о договоренностях по Украине в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о подходе России к переговорам по Украине
11 февраля, 12:24
По словам Пескова, очередной раунд переговоров в трехстороннем российско-американо-украинском формате состоится в Женеве 17 и 18 февраля.

Мединский был главой российской делегации на переговорах с Украиной в 2022 году и на трех встречах в Стамбуле весной и летом прошлого года.

Украинская сторона также назвала состав своей делегации. В нее вошли глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киеве раскрыли хитрый замысел на переговорах с Россией
11 февраля, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЖенева (город)Владимир МединскийДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала