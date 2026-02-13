Песков назвал главу делегации на переговорах по Украине в Женеве

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Руководителем российской делегации на предстоящих переговорах в Женеве будет помощник президента Владимир Мединский, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, очередной раунд переговоров в трехстороннем российско-американо-украинском формате состоится в Женеве 17 и 18 февраля.
Мединский был главой российской делегации на переговорах с Украиной в 2022 году и на трех встречах в Стамбуле весной и летом прошлого года.
Украинская сторона также назвала состав своей делегации. В нее вошли глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* и его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.
Стороны обсуждали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
