Источник рассказал о формате переговоров по Украине в Женеве
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 13.02.2026 (обновлено: 17:37 13.02.2026)
Источник рассказал о формате переговоров по Украине в Женеве
Источник рассказал о формате переговоров по Украине в Женеве - РИА Новости, 13.02.2026
Источник рассказал о формате переговоров по Украине в Женеве
Встреча по украинскому урегулированию в Женеве станет продолжением переговорного трека, начатого в Абу-Даби, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 13.02.2026
в мире
украина
мирный план сша по украине
специальная военная операция на украине
владимир мединский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сша
украина
сша
россия
швейцария
в мире, украина, мирный план сша по украине, владимир мединский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, россия, швейцария
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, Специальная военная операция на Украине, Владимир Мединский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Россия, Швейцария
Источник рассказал о формате переговоров по Украине в Женеве

Встреча в Женеве станет продолжением переговоров по Украине в Абу-Даби

Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
© РИА Новости / БелТА
Перейти в медиабанк
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Встреча по украинскому урегулированию в Женеве станет продолжением переговорного трека, начатого в Абу-Даби, сообщил РИА Новости источник.
"Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования", — сказал собеседник агентства.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Умеров назвал состав украинской делегации на переговоры в Женеве
Вчера, 16:17
В этот раз в переговорную группу войдут 15-20 человек, добавил он.
Как сообщил ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, делегации встретятся 17-18 февраля, российскую возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Украинцы возмущены затягиванием мирных переговоров, сообщило подполье
Вчера, 15:50
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Оказывают давление": в Киеве сделали заявление о переговорах с Россией
12 февраля, 00:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМирный план США по УкраинеВладимир МединскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСШАРоссияШвейцария
 
 
