Источник рассказал о формате переговоров по Украине в Женеве

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Встреча по украинскому урегулированию в Женеве станет продолжением переговорного трека, начатого в Абу-Даби, сообщил РИА Новости источник.
"Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования", — сказал собеседник агентства.
В этот раз в переговорную группу войдут 15-20 человек, добавил он.
Как сообщил ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, делегации встретятся 17-18 февраля, российскую возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.