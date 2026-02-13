Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о переговорах с Венгрией по отказу от энергоресурсов из России - РИА Новости, 13.02.2026
02:37 13.02.2026
Рубио заявил о переговорах с Венгрией по отказу от энергоресурсов из России
Рубио заявил о переговорах с Венгрией по отказу от энергоресурсов из России - РИА Новости, 13.02.2026
Рубио заявил о переговорах с Венгрией по отказу от энергоресурсов из России
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов, заявил госсекретарь Марко Рубио. РИА Новости, 13.02.2026
в мире, венгрия, сша, россия, марко рубио, виктор орбан
В мире, Венгрия, США, Россия, Марко Рубио, Виктор Орбан
Рубио заявил о переговорах с Венгрией по отказу от энергоресурсов из России

Рубио: США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоресурсов из России

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоресурсов, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы проведем с ними переговоры. Мы поговорим с ними о том, что должно произойти. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах", – сказал Рубио журналистам по пути в Мюнхен на международную конференцию по безопасности.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев оценил шансы Венгрии оспорить запрет на поставки российского газа
6 февраля, 10:09
Ранее госдеп США сообщил, что Рубио посетит Германию с 13 по 15 февраля для участия в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности. После конференции, с 15 по 16 февраля, главный дипломат США направится в Словакию и Венгрию.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Фицо считает, что иск Словакии в суд ЕС по импорту газа будет успешным
7 февраля, 15:53
 
