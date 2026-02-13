В Пензе задержали девушку, подозреваемую в пересылке кокаина

САРАТОВ, 13 фев - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали в Пензе 18-летнюю девушку, подозреваемую в пересылке кокаина, партия которого на черном рынке оценивается в 14 миллионов рублей, сообщили в УФСБ по Саратовской области.

По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что в октябре 2025 года восемнадцатилетняя россиянка из Московской области посредством транспортно-логистической компании отправила посылку с кокаином своему сообщнику в город Хабаровск . Там злоумышленник намеревался сбыть партию наркотика, но был задержан сотрудниками краевого УФСБ.

"Изъятая партия кокаина на черном рынке оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Местонахождение фигурантки, осуществившей незаконную пересылку наркотического средства, в ходе проведения сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю и Саратовской области оперативно-розыскных мероприятий установлено на территории города Пензы, где последняя скрывалась от уголовного преследования", - рассказали в пресс-службе саратовского УФСБ.