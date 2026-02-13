https://ria.ru/20260213/pensionery-2074059868.html
Стало известно количество пенсионеров в России
Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 декабря 2025 года составило более 40,5 миллионов, следует из данных Социального фонда России, с которыми... РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Количество пенсионеров в России по состоянию на 1 декабря 2025 года составило более 40,5 миллионов, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,567 миллиона по состоянию на 1 декабря прошлого года.
Из них число работающих пенсионеров составило 7,212 миллиона, а неработающих - 33,355 миллиона.